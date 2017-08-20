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Şehit polis Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Çiftçi'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit polis Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Çiftçi'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:42
Şehit polis Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Gürbüz Abdullah Çifti (24) memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'den karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine getirilen şehit Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere Gaziler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Fatih Sultan Mehmethan Camisi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muhammed Gevher tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.

Muhabir: Ersoy Sevinç

Anahtar Kelimeler:
Gürbüz Abdullah ÇiftişehitTürkiye
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