Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

HAYFA (AA) - İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.
Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, savcılığın talebi üzerine Salah'ın gözaltı süresi bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatıldı." dedi."İddianame Şeyh Salah'ın kişisel haklarını ihlal ediyor"
Mahkemeden müvekkilinin serbest bırakılması istediklerini kaydeden Zabarka şunları söyledi:
"Gözaltı süresi mahkemenin yeniden görüleceği 6 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu da önümüzdeki ay görülecek duruşmada Şeyh Salah'ın ya serbest bırakılacağı ya da tutuklanacağı anlamına geliyor."
Muhabir: Eshat Fırat