Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu
Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde
Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde
Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı
Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor 43. randevuda

Siirt'te yaşam konforla buluştu

Siirt'te İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından hayata geçirilen projelerle yaşam konforla buluştu.

Siirt'te yaşam konforla buluştu

Siirt'te İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından hayata geçirilen projelerle yaşam konforla buluştu.

03 Aralık 2017 Pazar 13:46
Siirt'te yaşam konforla buluştu

SİİRT - Fecri Barlık

Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Siirt Belediye Başkanlığı için görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak amacıyla başlattığı çalışmalar sonuç verdi.

Kaynakların doğrudan hizmete yansıtıldığı kentte altyapıdan üst yapıya, temizlikten ulaşıma, peyzajdan sosyal tesislere kadar tam anlamıyla bir dönüşüm yaşanıyor.

Toplam 93 milyon lira borçla devralınan belediye tarafından kentin içme suyu sıkıntısı giderilirken, atıl durumda bırakılan katı atık tesisi faaliyete geçirildi ve sosyal alanlarıyla vatandaşların yaşam standartları artırıldı.

Yeni bir yaşam alanı kuruluyor


Belediye Başkan Vekili Taşkın, Siirt'te hayata geçirdikleri projeleri ile kent için hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Siirt'te belediyenin kaynaklarını halka hizmet olarak yansıttıklarını ifade eden Taşkın, öz kaynakların yanı sıra "kardeş belediye" olarak seçilen Gaziantep'in Şahinbey Belediyesinin yanı sıra İstanbul, Konya ve Sakarya Büyükşehir belediyelerinin de desteğiyle Siirtlileri hizmetle buluşturduklarını söyledi.

Ceyhun Dilşad Taşkın, kentin merkezi konumunda bulunan 40 dönüm alana sahip Kızlar Tepesi'nin yeni bir yaşam alanı olarak düzenlendiğini dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, söz konusu alanın 3 dönüme kurulacak göletle yeni bir görünüm kazanacağını dile getirdi.

Daha önce söz konusu tepede bulunan itfaiyenin başka bir alana taşındığına işaret eden Taşkın, tepenin görüntüsünü bozan alanlardan arındırılacağını ve burada adrenalin tutkunu gençlere yönelik yepyeni bir tesis ve parkur alanı olacağını kaydetti.

"Hastaneler ameliyat yapamayacak hale gelmişti"

Kentin en önemli hizmet alanının temizlik, su ve yollar olduğunu belirten Ceyhun Dilşad Taşkın, önceki dönemde kentte su hizmetinin istenilen düzeyde olmadığına değindi.

Taşkın, "Burada görev yaptığım için çok rahat bir şekilde şahit oldum ki geçmiş yıllarda hastanelerden, öğrenci yurtlarından bizi arayıp, 'Sayın Valim suyumuz yok' diyorlardı. Hastaneler ameliyat yapamayacak hale gelmişti." dedi.

65 bin ton asfalt dökülüyor

Taşkın, kentte asfalt ve parke taşı çalışmalarının sürdüğünü, çalışmalar kapsamında 65 bin ton asfalt kullanılacağını kaydetti.

Çalışmaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamlandığını dile getiren Belediye Başkan Vekili Taşkın, kentte 150 bin metrekare parke ve kaldırım taşı döşendiğini anlattı.

Bölgenin en modern çocuk parkı açıldı

Taşkın, kentte 14 parkta gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve buralardaki çocuk oyun gruplarının yenilendiğini anlattı.

Yaz aylarında parkların dolup taştığını belirten Ceyhun Dilşad Taşkın, gençler ve çocuklara yönelik yeni oyun alanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Taşkın, 14 bin metrekare alan üzerinde yapılan, 109 oyun grubunun yer aldığı bölgenin en modern çocuk parkını hizmete açtıklarının altını çizerek, masal kahramanlarının bulunduğu parkın kardeş Şahinbey Belediyesinin desteğiyle kurulduğunu aktardı.

Hijyenik ortamda kesim yapılacak

Kentte mevcut şartlarda, istedikleri şekilde hijyenik koşulda hayvanların kesimi için herhangi bir yerin bulunmadığına değinen Ceyhun Dilşad Taşkın, bu ihtiyacı gidermek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Geçici bir kesimhane oluşturduklarını anlatan Taşkın, "Yakında otomatik sistem, günde 300 küçük, 100 de büyükbaş hayvanın kesilebileceği, tüm parçalarının ayrıştırılabildiği, atıklarının sağlık açısından risk oluşturmadan deşarj edildiği bir tesisle karşılaşacağız." diye konuştu.

Halkla buluşma toplantıları

Ceyhun Dilşad Taşkın, halkla buluşma toplantıları düzenlediklerini, görüşmek için vatandaşın ayağına gittiklerini belirtti.

Vatandaşın fikirlerine önemsediklerine dikkati çeken Taşkın, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde karşılaştığımız sorunlara çözüm önerileri buluyoruz. Halkın talepleri ile metruk binaları yıktırdık. Yine vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri değerlendirerek kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda proje üretmeyi amaçlıyoruz. Üst mahallelerimizin yapısı bozulmuş. Oralar Siirt'in kalbidir ve esas Siirt orasıdır. Buralarda tarihi görüntüsüne uygun ve yaşamı kolaylaştıracak çalışma yapmayı planlıyoruz."

9 milyon lira borç ödendi

Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, belediyeyi 93 milyon lira borçla devraldıklarını, bu borcun 9 milyon lirasını ödediklerini belirtti.

"Geçen senenin gider kaynağı 73 milyon lira civarındaydı. Neredeyse geçen sene bütçesinin gider kaynağına yakın bir hizmet sunacağız." diyen Taşkın, geçen yılın yatırım miktarının 13 milyon lira civarında olduğunu, bu rakamın bu yıl 70 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Siirtlilere daha iyi hizmet sunmak için kendilerine destek sunan belediye ve tüm kurumlara teşekkür eden Ceyhun Dilşad Taşkın, "Allah'ın yarattığı her varlık kıymetlidir, saygı görmeyi hak etmektedir. Hizmet rakamlarla ölçülmez. Hizmet vatandaşa ulaşmaktır, onların isteklerini yerine getirmektir, gönüllere dokunmaktır. Bu saygı ölçüsünde hemşehrilerimizle temas etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik
Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik
'Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız'
'Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler
Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde 'yeniden doğuş' rüzgarı
Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde 'yeniden doğuş' rüzgarı
'Misket elması'nın kaybolmaması için fidanlarını ücretsiz dağıtıyor
'Misket elması'nın kaybolmaması için fidanlarını ücretsiz dağıtıyor
Kaderleri farklı hedefleri aynı
Kaderleri farklı hedefleri aynı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: FETÖ'cüler Türkiye karşıtı propaganda yürütüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: FETÖ'cüler Türkiye karşıtı propaganda yürütüyor
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim