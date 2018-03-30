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Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine operasyon

Polis Akademisi sınavı sorularını ele geçirerek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Müfettiş yardımcılığı sorularını ele geçiren 35 şüpheliden 13'ü de gözaltına alındı.

Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine operasyon

Polis Akademisi sınavı sorularını ele geçirerek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Müfettiş yardımcılığı sorularını ele geçiren 35 şüpheliden 13'ü de gözaltına alındı.

30 Mart 2018 Cuma 09:43
Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.

35 şüpheli hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılındaki müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin usulsüzlükleri de mercek altına aldı. Başsavcılık tarafından soruları ele geçirerek sınavı kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara, Afyon, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Muhabir: Serdar Açıl, Sertaç Bulur

Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiTürkiye
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