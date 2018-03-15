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Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar ve askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar ve askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

15 Mart 2018 Perşembe 22:04
Sınıra takviye amaçlı komandolar sevk edildi

HATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar ve askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar ile askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar ve askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.

Muhabir: Eyüp Elevülü, Hilmi Tunahan Karakaya

Anahtar Kelimeler:
AfrinSuriye SınırıTürkiyeYPG/PKK-DEAŞZeytin Dalı Harekatı
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