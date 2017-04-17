 Şirketini kapatıyor

Referandum öncesi yaptığı araştırmalarda Hayır oyunun çıkacağını kesin bir dille ifade eden ve evet çıkarsa şirketini kapatacağını açıklayan Avrasya Kamuoyu Merkezi (AKAM) kapatılıyor.
Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nden referandum sonuçları için açıklama geldi.Referandum öncesinde “Evet çıkarsa dükkanı kapatırız” diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) son referandum anketinde Evet'in yüzde 42.25, Hayır'ın yüzde 57.75 oranında olduğunu ileri sürmüştü.
AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından "İtirazlar sonucu evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz.Sonuç değişemez ise hile hurda demeyeceğim. Kendime başarısız dedirtebilirim ama asla onursuz dedirtmem. Evet çıkarsa biz yokuz" diye yazdı.