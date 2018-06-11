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Şırnak'ta 2 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 8 Haziran'dan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Şırnak'ta 2 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 8 Haziran'dan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 00:04
Şırnak'ta 2 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.

İHA aracılığıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda etkisiz hale getirilirken, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerör OperasyonuTürkiye
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