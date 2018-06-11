Şırnak'ta 2 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.
Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 8 Haziran'dan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.