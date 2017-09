Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası 25 Eylül'de başlayacak

ADANA (AA) - Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 49'u tutuklu 385 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya Adana'da 25 Eylül'de başlanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 385 askerle ilgili "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister" maddesi uyarınca Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verilmesi sonucu sanıklar burada 50 kişilik gruplar halinde yargılanacak.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ile 22 yıla kadar hapis cezaları istenen 385 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 25 Eylül'de yapılacak.

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yaptırılan 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik duruşma salonunda görülecek. İlk duruşmada, sanıklar 50 kişilik gruplar halinde 25 Eylül, 16 Ekim, 23 Ekim, 6 Kasım, 13 Kasım, 27 Kasım, 4 Aralık olarak 7 ayrı celsede yargılanacak.

İlk gün 49 üst rütbeli asker hakim karşısında olacak

Pazartesi günü başlayacak ilk celsede, önce aralarında eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da bulunduğu tutuklu 49 üst rütbeli askerin kimlik tespitleri ve savunmaları alınacak. Tutuklu sanıkların tamamının mahkemede hazır edilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, duruşma saatlerini de saat 09.30 ve 18.00 olarak belirledi. Duruşmalara ertesi gün kaldığı yerden devam edilecek. Duruşmanın gece geç saatlere kadar sarkmasına ise müsaade edilmeyecek. Böylece 385 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması yaklaşık 3 ay sürmüş olacak.

İddianameden detaylar

Soruşturma kapsamında 385 asker hakkında hazırlanan 250 sayfalık iddianamede, dönemin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın, askeri konvoyun geçişine izin vermeyen polisleri "Yolu açın, yoksa uçakları kaldırtır beş dakika içerisinde burayı bombalatırız" diyerek tehdit ettiği bilgisi yer almıştı.

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına 15 Temmuz 2016 gecesi saat 21.30 sıralarında "Hareket Yıldırım" kodlu E.M. ve O.K. imzalı Genelkurmay Başkanlığından gönderilen emirde, Çakırsöğüt Komando Tugayı ve Özel Kuvvetler Komutanlığının uygun birliklerinin gecikmeksizin Ankara'ya intikal edeceği ve bu intikal için her iki birlik komutanına, kuvvet komutanlıkları ve diğer birliklere her türlü koordine yetkisinin verildiği de iddianamede yer almıştı.

Sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinde Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'a Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanlığı, sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinde 23. Jandarma Sınar Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'a da bu görevinde devam etmesi ve Şırnak Sıkıyönetim Komutanı olarak görev tevdi edildiği aktarılan iddianamede, sanıkların ifadelerine de yer verilmişti.