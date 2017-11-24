"Sîreti Sûrette Görmek" çalıştay dizisi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği ile Hz. Peygamber'in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçiriliyor.

"Sîreti Sûrette Görmek" üst başlığıyla düzenlenecek olan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, iki yıllık bir süre içerisinde farklı sahalar ve temalara odaklanan beş toplantı ile sürdürülmesi planlanan projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanıyor. Bu bağlamda "Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber'i Yazmak" başlığıyla 29 Kasım 2017 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenecek ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebi türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınacak.

Çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler ise Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak. Edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ömer Lekesiz, M. Fatih Andı, Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Mustafa Özel ve Güray Süngü’nün konuşmacılar arasında yer aldığı, ilk çalıştay, 29 Kasım 2017'de saat 09.15-18.30 saatleri arası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.