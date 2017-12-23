Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

'Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini değerlendiren Sudan İşverenler Konfederasyonu Başkanı el-Barir, Türkiye’nin Afrika’ya ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır." dedi.

'Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini değerlendiren Sudan İşverenler Konfederasyonu Başkanı el-Barir, Türkiye’nin Afrika’ya ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır." dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:07
'Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır'

HARTUM (AA) - Sudan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Saud el-Barir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Sudan'ın Afrika'ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

El-Barir, Erdoğan'ın Sudan ziyaretini Sudan Haber Ajansı’na (SUNA) değerlendirdi. Yaklaşık 200 işadamıyla yapılacak ziyaretin iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım alanında ilişkileri arttıracağını dile getiren el-Barir, Sudan’daki özel sektörün Türk firmalarla yatırım ortaklığına hazır olduğunun aktardı. El-Barir, taraflar arasında birçok alanda anlaşmalar imzalanarak ilişkileri engelleyen etkenlerin ortadan kalkacağını ifade ederek ziyaretin Sudan iş dünyasınca merakla beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden el-Barir, "Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır." dedi.

Sudanlı ekonomist Haysam Muhammed Fatih de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin iki ülkeye yeni ufaklar açacağına işaret ederek "Ziyaret, Türk firmaların Sudan’a yapacağı yatırımlar için altın bir fırsattır. Sudanlı firmalar yatırım ortaklığı projelerinde Türkiye'nin tecrübe ve teknolojisinden yararlanacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarete bulunacak.

"Türkiye-Çad İlişkileri" Paneli

Öte yandan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Çad'ın başkenti Encemine'deki "Masion de la Femme" Kültür Merkezinde "Türkiye-Çad İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Türkiye Maarif Vakfı Encemine Koordinatörü Suat Atalan, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi katıldı.

Panelistlerden Kral Faysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Salih Eyüp, Türkiye-Çad ilişkilerinin ilk kez 16. yüzyılda başladığını fakat bu ilişkinin 1912 yılında kesildiğini söyledi.

Kral Faysal Üniversitesi Siyaset ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abid Mustafa el-Beşir de ülkesinde Türk mallarına karşı büyük bir güven olduğuna dikkati çekerek "Çad'da bir ticari mal Türk menşeli ise kaliteli olarak görülmektedir. Türkiye, dünyadaki mazlumlara sahip çıkıyor. Arakanlı Müslümanlara sıcak yemek dağıtıyor ve bunu yapan başka bir ülke yok." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Afrika açılımı hakkında ise Beşir, "Batılı ülkeler, Türkiye'nin Afrika'da ilerlemesini engellemeye çalışıyor ancak Türkiye diğer ülkeler gibi buraya altın için değil yatırım ve yardım için geliyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AfrikaCumhurbaşkanı ErdoğanDünyaSudanYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim