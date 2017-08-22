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Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

22 Ağustos 2017 Salı 17:02
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Kızılot 59 yaşında hayatını kaybetti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Yaklaşık üç yıl önce ofisinde arkadaşları ile yemek yerken aniden fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Şükrü Kızılot, uzun süre tedavi gördü. Bir ara yurt dışında da tedavi gören ve durumu giderek iyileşen Şükrü Kızılot yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Son üç gündür yoğun bakımda tutulan Kızılot saat 16:00 civarında hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şükrü Kızılot’un cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ŞÜKRÜ KIZILOT KİMDİR?

1958'de Çorum'da dünyaya gelen Şükrü Kızılot, akademisyen ve vergi uzmanıydı.

Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı.

Kızılot, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü.

Kızılot'un 58 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı. 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında ‘‘Doruktakiler’’ Özel Bilim Ödülü’nü alarak ‘‘Yılın Bilimadamı’’ seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yürüttü. Gazi Üniversitesi’nin 80. yılında da “En Başarılı Bilim Adamı” ödülünü aldı.

Son Güncelleme: 22.08.2017 17:54
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