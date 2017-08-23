Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108953
ALTIN
144.354
DOLAR
3.4810
STERLİN
4.4524
EURO
4.1079
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura...
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız var ve bu bize pozitif enerji veriyor
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız...
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk...

Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un Ankara'da toprağa verildi.

Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un Ankara'da toprağa verildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:50
Şükrü Kızılot son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un (59) cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Kızılot için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kızılot'un eşi Zuhal Kızılot, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Hikmet Sami Türk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kızılot'un tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Fenerbahçe forması konuldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kızılot'un cenazesi araca alındı. Kızılot'un cenazesini taşıyanlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Törenin ardından, Kızılot'un cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızılot, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilmişti. 8 Ağustos'ta hastaneye yatırılan ve bir süre tedavi gören Şükrü Kızılot, dün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Kızılot, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de dersler vermişti. Vergi ve muhasebe konularıyla ilgili 58 kitap ve 4 bin civarında makalesi yayımlanan Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde ''Özden Alpdağ Özel Ödülü''ne layık görülmüştü.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
Şükrü KızılotTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollande politikadan çekilmiyor
Hollande politikadan çekilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi
Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim