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16 Mayıs 2017 Salı 23:58

Sultangazi'de Suriye ve Afgan kökenli 300 kişi tahliye edildi

Sultangazi'de önceki gün bir kişinin bıçaklanarak katledilmesinin ardından ilçede gerginlik dinmeyince, Suriye ve Afganistan'dan kaçarak gelen 300 kişi toplanarak mülteci kamplarına gönderiliyor.

Sultangazi'de Suriye ve Afgan kökenli 300 kişi tahliye edildi
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Sultangazi'de Suriye ve Afgan kökenli 300 kişi tahliye edildi

İstanbul Sultan'de iki gün önce yabancı uyruklu kişiler ile bazı mahalle sakinleri arasında çıkan kavga sonucu Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ilçede oturan 300'ün üzerinde yabancı uyruklu kişi, toplanarak tahliye edildi.

Sultangazi'de Ramazan Şahin'in Afgan uyruklu kişiler tarafından öldürüldüğü iddiasını protesto etmek için toplanabilecek mahalle sakinlerine yönelik polis ekiplerinin olay yerinde ve çevresindeki önlemi sürüyor.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı Çevik Kuvvet polisi sokak başlarında nöbet tutarken, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçları da sürekli devriye geziyor. Ayrıca, olayın yaşandığı yere çıkan cadde ve sokakların başında TOMA polis araçlarının beklediği görüldü.  

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de çıkan olayların ardından ilçede oturan 300'den fazla yabancı uyruklu kişinin, polis ekipleri tarafından toplanarak tahliye edildikleri öğrendildi. Toplanma merkezlerine götürülen Afgan, Pakistan ve Suriye uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından il dışındaki mülteci kamplarına gönderileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin ilçedeki önlemi sürüyor.
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