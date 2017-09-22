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Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor

Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor

Yurda yasa dışı geçişleri önlemek, teröristlerin ülkeye sızmasının önüne geçmek için Suriye sınırında inşasına devam eden modüler duvarın bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

22 Eylül 2017 Cuma 13:20
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor

ANKARA(AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla başlatılan Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi devam ediyor.

Sistem, fiziksel, elektronik ve ileri teknoloji katmanlarından oluşan birçok unsuru bünyesinde barındırıyor.

Projenin fiziksel katmanı modüler beton duvar, devriye yolu, insanlı ve insansız kule ile pasavan yollarını kapsıyor. Elektronik katman da yakın alan gözetleme sistemi, termal kamera, kara gözetleme radarı, uzaktan komutalı silah sistemi, komuta kontrol merkezi, hat boyu görüntüleme sistemi ile sismik ve akustik algılayıcılardan oluşuyor. Projenin ileri teknoloji katmanı ise geniş alan gözetleme, lazer imha edici fiber optik algılama, drone tespiti için gözetleme radarı, jammer ve algılayıcı tetiklemeli kısa mesafe aydınlatma sistemini içeriyor.

Suriye'deki krizin derinleşmesi ve sınırlardaki tehdidin artması üzerine proje içindeki modüler beton duvar ve devriye yolu imalatının yapımına öncelik verildi. Duvarın toprak kaybına neden olmayacak şekilde siyasi sınır hattına yapılmasına yönelik çalışmalar 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre başlatılmıştı.

Toplam 911 kilometre olan Türkiye-Suriye sınır hattının dere ve nehir yatakları hariç 828 kilometrelik bölümünde duvar yapılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar kapsamında 731 kilometrelik bölüm tamamlanırken kalan 97 kilometrenin bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Modüler duvarın, Hatay'ın güneyindeki arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle buradaki çalışmalar hariç, bu ayın sonunda tamamlanması öngörülüyor.

"Zeplin"li koruma

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), sınır güvenliğinin sağlanmasında "zeplin" de kullanılması planlanıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen insansız balonlu gözetleme sistemlerinin sınır ve karakolların güvenliği için kullanılması hedefleniyor.

Sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere, yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı sağlıyor. ASELSAN tarafından üretilen 16 metre uzunluğundaki, bin metre irtifaya çıkabilen insansız balonlu gözetleme sistemlerini test eden TSK, sistemi hudut karakollarının güvenliğinin sağlanmasında da kullanacak.

Milli imkanlarla geliştirilen sistem, küçük birlik ve karakol gibi sabit tesislere, yakın emniyetle gözetleme ve erken ikaz imkanı getiriyor. Balonla havadan gözetleme imkanı veren sistemle istihbarat, erken uyarı, sınır güvenliğinin sağlanması planlanıyor.

Muhabir: Sarp Özer

Anahtar Kelimeler:
Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi ProjesiModüler DuvarTürkiyeTürkiye-Suriye Sınırı
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