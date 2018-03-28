Suriyeli öğretmen Erdoğan sevgisini tuvaline yansıttı

GAZİANTEP (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan öğretmen Bekri İsmail, Afrin'in terörden temizlenmesini sağlayan ve Suriye halkına kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türk bayrağını fon olarak kullandığı tuval üzerine Fatih Sultan Mehmet ile birlikte resmetti.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak beş yıl önce Türkiye'ye sığınan 31 yaşındaki öğretmen Bekri İsmail, yaşamını Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentte sürdürüyor.

Burada evlenen ve iki çocuk sahibi olan İsmail, hobi olarak başladığı resmi, yeteneği sayesinde daha da geliştirdi.

Bu sayede çadır kentte AFAD ve UNİCEF iş birliğiyle açılan okulda resim öğretmenliği yapan İsmail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türk bayrağını fon olarak kullandığı tuval üzerine, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte resmetti.

İsmail, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyelilere kucak açan ve yardımlarını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komutasındaki Türk ordusunun Afrin'i fethederek, terörden temizlediğini dile getiren İsmail, bundan esinlenerek Erdoğan'ı, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ile aynı tuvalde resmettiğini anlattı.

İsmail, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini ifade ederek, "Suriyeliler 7 yıldır çok yoruldu ve üzgünler. Artık ülkemize dönmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde savaşın biteceğine inanıyoruz." diye konuştu.

İsmail, tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.



Muhabir: Zekeriye Şimşek