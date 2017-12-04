Süt üreticisi girişimcinin destekçisi moda tasarımcısı eşi

KONYA (AA) - Abdullah Doğan - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerife Yıldız, İngilizce öğretmenliğini bırakıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle 120 büyükbaş kapasiteli çiftlik kuran eşinin en büyük destekçisi olurken, fırsat buldukça hayvanlarla ilgileniyor, buzağıları biberonla besliyor.

Konya'da yaşayan Yıldız, akademik kariyerinin yanı sıra moda tasarımı üzerine yaptığı çalışmalarını İtalya'nın Milano kentinde ve Konya'da açtığı sergi ile tanıttı.

Meslek hayatında açtığı sergilerin yanı sıra sayısız makale ve benzeri yayınları bulunan Yıldız, İngilizce öğretmenliğini bırakan eşi Mustafa Yıldız'ın çocukluk hayali olan süt üretim çiftliğini gerçekleştirmek için çıktığı yolda en büyük yardımcısı oldu.

Yıldız ve eşi, TKDK Konya İl Koordinatörlüğünden aldığı hibe desteğiyle Sarayönü ilçesinde 70 dekar arazi üzerine kurdukları 120 büyükbaş kapasiteli çiftlikte, günlük 3 ton süt üretim kapasitesine ulaştı.

Üniversitedeki görevini sürdüren Yıldız, ders dışında vaktinin büyük kısmını çiftlikte geçiriyor. İki çocuk annesi Yıldız, moda tasarım çalışmalarının yanı sıra yakından takip ettiği çiftlikteki faaliyetlerle hem huzur buluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.Eşine destek

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje fikrinin eşinin çocukluk hayalini gerçekleştirme hedefinden çıktığını söyledi.

Daha önce hayvancılıkla hiç ilgilenmediğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Eşim kadar ben de işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Başka meslekle uğraşsam da hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum. Çiftliğin kurulduğu günden beri takibini yapıyorum. Devlet desteğiyle yapıldı. Her şey Avrupa standartlarına göre inşa edildi. Çek Cumhuriyeti'nden 5 ay önce 60 hayvanımız geldi. İkinci grup hayvanımız da Avusturya'dan ağustos sonu gibi geldi. Bunların hepsini gebe olarak getirdik. Doğum yapan ve doğumu yaklaşanlar var. Zayilerimiz de oldu."

"Çevremdekiler çok şaşırıyor"

Çiftlikte bulunduğu süre boyunca hayvanlarla yakından ilgilendiğini aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve hayvancılıkla ilgisi olmayan bir bölümde öğretim üyesiyim. Sanat ve Tasarım Fakültesi̇nde öğrencilerime moda tasarım dersleri veriyorum. Çiftlikte ise ahıra giriyorum, hayvanları seviyorum, yakından takip ediyorum. Merak ediyorum, doğumu yaklaşanları soruyorum. Problemi olan hayvanları veteriner fakültesinde tedavi ettiriyoruz. Çevremdekiler çok şaşırıyorlar. Çiftlikte hayvanlarla ilgilendiğimi duyanlar hayretler içinde kalıyor. Bu işlerle ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Esas alanımı duyanlar ise daha çok şaşırıyor. TKDK'dan da beni tanıyorlar ama ziraat mühendisi veya veteriner hekim olarak biliyorlarmış. Bu kadar ilgi gösterdiğimi görünce şaşırıyorlar."