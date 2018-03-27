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Taksilere 'teknolojik' tepe lambası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Taksilere 'teknolojik' tepe lambası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

27 Mart 2018 Salı 11:58
Taksilere 'teknolojik' tepe lambası

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin tepe lambalarını ve durakları "teknolojik" hale getiriyor.

Tepe lambasının renginden taksinin dolu ya da boş olduğunun anlaşılması ve vatandaşların bu konuda yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak.

Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek.

Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan "iTaksi"lere uygulanacak.

Teknolojik durak dönemi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda taksi duraklarının "teknolojik" hale getirilmesi de bulunuyor.

Bu kapsamda, "i-Durak" adı verilen 500 durağa dizüstü bilgisayar ile taksi çağırma uygulama sistemi kurulacak.

Bu sistemden gelen çağrılar, yöneticiler tarafından duraklara bağlı çalışan taksiler arasından en yakın olanına iletilecek. Taksi duraklarında harita üzerinden ilgili durağa ait taksiler takip edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksileri modernize etme projesi kapsamında, 11 bin 165 araca ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera, yolcu bilgi ekranı kurulumu yapılacak. Cihazların montajı için Avrupa yakasında Topkapı ve Anadolu yakasında Hasanpaşa kurulum tesisleri kullanılacak.

Taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak

Araçlara monte edilen cihazlar üzerinden çalışan "taksi sürücü mobil uygulaması" ile taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak. Taksi şoförü, İ-Durak'tan yönlendirilen müşterinin nerede olduğunu navigasyon sistemlerinden görebilecek.

Sistem sayesinde taksilerin müşteri aramak için boş dolaşarak trafik yoğunluğu oluşturmasının önüne geçilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesiİ-TaksiTaksiTürkiye
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