Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için...
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli...
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Tarihin en kanlı olaylarından 'Sabra ve Şatilla Katliamı'

Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla kamplarında 35 yıl önce gerçekleşen katliamın izleri kampta yaşayan Filistinlilerin belleklerinde hala canlılığını koruyor.

Tarihin en kanlı olaylarından 'Sabra ve Şatilla Katliamı'

Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla kamplarında 35 yıl önce gerçekleşen katliamın izleri kampta yaşayan Filistinlilerin belleklerinde hala canlılığını koruyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
Tarihin en kanlı olaylarından 'Sabra ve Şatilla Katliamı'

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla kamplarında 35 yıl önce gerçekleşen katliamın izleri kampta yaşayan Filistinlilerin belleklerinde hala canlılığını koruyor.

Hamas'tan 'Sabra ve Şatilla' çağrısı'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'Sabra ve Şatilla katliamı 34'üncü yılında anıldı

Başkent Beyrut'un batısındaki Sabra ve Şatilla kamplarının dar sokakları, 1982 yılının eylül ayında büyük bir katliama tanıklık etti. Kampa baskın düzenleyen Ariel Şaron komutasındaki İsrail ordusu gözetimindeki Lübnanlı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu üç binden fazla Filistinliyi katletti.

"Korku filmlerinde bile görülmeyecek şekilde vahşice katlettiler"

Filistinli Emel Garmi (50), katliam sırasında, İsrail ordusuyla hareket eden aşırı sağcı Hristiyan Falanjistlerden kurtulmak için 16 eylül gecesi ailesiyle birlikte kamptan kaçmaya çalıştığını söyledi. Garmi, kampa gelen milisler arasında Lübnan ordusundan ayrılan Saad Haddad birliklerine eşlik eden Şii Emel Hareketi'ne bağlı milisler ve Lübnanlı Hristiyanların da bulunduğunu belirtti.

Garmi, "Bize, beyaz bayrak sallayarak evlerimizden güvenli bir şekilde çıkabileceğimizi söylediler. Ancak bu bir tuzaktı. Birçok insan bu sözlere güvenerek evlerinden çıkıp teslim olduktan sonra korku filmlerinde bile görülmeyecek şekilde vahşice katledildi." dedi.

"Siyonistlerden önce Arapların yaptıklarını unutmayacağım"

Şii Emel Hareketi'ni katliama destek olmakla suçlayan Kasım, "Milisler kampa girip mescitte bize saldırmadan önce uyuşturucu hap alıyorlardı. Tarihte görülmemiş şekilde vahşice katlettiler kardeşlerimizi." diye konuştu.

Kasım, o süreçte Şii milislerin komutanlığını yürüten Nebih Berri'yi de (Şii Emel Hareketi lideri ve meclis başkanı) katliamın sorumluları arasında göstererek, "Siyonistlerden önce Arapların yaptıklarını unutmayacağım. O süreçte Şii ve Sünniler arasında da çatışmalar yaşandığından dolayı Berri, siyonistlerin kampa girişini kolaylaştırarak aşırı sağcı Hristiyan partilere de sinyal verdi." dedi.

"Hatırladığım son şey sokakların cesetlerle dolu olduğu idi"

Katliam nedeniyle aldığı yara izlerini gösteren 56 yaşındaki Said İbrahim, gözleri dolarak o günlerde yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"16 Eylül günü akşam saatlerinde evin önünde oturuyordum. Saçlarından tuttuğu bir kadını sürükleyerek sokağa giren bir kişi gördüm. Kadını kurtarmak için yaklaştığım o kişi, İsrail'in kampa saldırı başlattığını ve hepimizi öldüreceklerini söyledi. Arkadaşlarım ve ben ne olduğunu anlamak için çığlıkların geldiği tarafa doğru koştuk. Kampa saldıranların, yakaladıkları kişileri bıçak ve baltalar ile öldürdüklerine şahit olduk. Hamile bir kadının karnının bıçakla yarıldığını ve bebeğin yere düştüğü anı hiç unutamıyorum. Bu ilk saldırıdan sonra kampa akşam saatlerinde ağır bir bombardıman başladı. Sabah olduğunda kampa saldıranlara karşı bireysel olarak kendimizi savunmaya çalıştık. Teslim olmamızı istediler ve teslim olanları da öldürdüler. Biz kaçmayı başardık. Hatırladığım son şey sokakların cesetlerle dolu olduğu idi. Katliamdan sonra da çok kötü günler yaşadık. Çeşmelerimizden bir süre kanlı su aktı."

Muhabirler: Muhammed Ali Akman, Furkan Güldemir

Anahtar Kelimeler:
Ariel ŞaronDünyaFilistinli MültecilerKatliamLübnanSabra Ve Şatilla Kampları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar'da İnönü Mahallesi Camisinin temeli atıldı
Bağcılar'da İnönü Mahallesi Camisinin temeli atıldı
Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 56 kaçak göçmen yakalandı
TİKA'dan Sırbistanlı yaşlılara yatak bağışı
TİKA'dan Sırbistanlı yaşlılara yatak bağışı
Türk Kızılayı, Yemen'de 62 ton un dağıtımı yaptı
Türk Kızılayı, Yemen'de 62 ton un dağıtımı yaptı
Katar adına casusluk davasında Mursi hakkında müebbet
Katar adına casusluk davasında Mursi hakkında müebbet
Suriye sınırına askeri sevkıyat
Suriye sınırına askeri sevkıyat
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü
Merkez Valisi Kürklü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
Merkez Valisi Kürklü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim