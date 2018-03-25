TBMM Başkanı Kahraman: Zeytin Dalı Harekatı terörle mücadele harekatıdır

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nın terörle mücadele harekatı olduğunu vurgulayarak, Suriye’de PYD/PKK terör örgütünün baskıları nedeniyle 300 bin Suriyeli Kürt'ün Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Kahraman, İsviçre'deki dört günlük resmi ziyaretinin son gününde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılarak üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi veren Kahraman, Türkiye'nin, Suriye sorununun başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Kahraman, "Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Zeytin Dalı Harekatı bir terörle mücadele harekatıdır. Bizim mücadelemiz terörledir. Suriye’de PYD/PKK terör örgütlerinin baskıları sebebiyle 300 bin Suriyeli Kürt kardeşimizin Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını bilmenizi isterim." dedi."Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi"

Suriye iç savaşının Türkiye’yi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Kahraman, şöyle konuştu:

"Bugün din ve etnik ayrım gözetmeksizin, insani mülahazalarla 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemizdeki Suriyelilere sağlık ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Ocak 2016'dan bugüne kadar çalışma izni düzenlenen Suriyelilerin sayısı 30 bine ulaşmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebeklerin sayısı ise 300 bini geçmiştir."

Kahraman, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini anlatarak, Avrupa Birliği'ne de bu konuda verdiği sözlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadelesini de kararlılıkla devam ettirdiğini vurgulayan Kahraman, 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında Türkiye'ye verdiği destekten dolayı PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile dönemin PAB Başkanı'na teşekkür etti.