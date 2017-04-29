﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2017 Cumartesi 07:53

Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı...

Denizli Pamukkale'de üniversiteli genç kız, kullanmadığı giysilerini internetten satmak isteyince tuzağa düşürüldü. Genç kızı satmak istediği kıyafetlerle ablasına götürmek için ikna eden saldırgan silah tehdidiyle tecavüz ederek kaçtı...

Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı...

İkinci el kullanmadığı kıyafetlerini satmak için internete ilan veren genç kız tecavüze uğradı. Denizli'de meydana gelen korkunç olayın ardından polis silahlı sapığı yakaladı.

KIZI ABLASININ YANINA GÖTÜRMEK İSTEMİŞ

İnternetten eşyalarını satmak isteyen üniversite öğrencisi kızı, eşyalarını alma bahanesiyle kaçırıp tecavüz ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesine ilan veren üniversite öğrencisi kızı silahla tehdit ederek tecavüzde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki B.D, bazı kıyafetlerini satmak için ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesine ilan verdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Soner E. (26) de satılan kıyafetleri ablası için alacağını belirterek, B.D. ile irtibata geçti.

TABANCA KURUSIKI ÇIKTI

Kıyafetleri satın almak için öğrenci B.D. ile buluşan Soner E, kızı kıyafetleri alacak ablasının yanına götürme bahanesiyle otomobiline bindirdi. Yolda tabancasıyla B.D'yi tehdit eden Soner E, üniversite öğrencisini Karakurt Mahallesinde Gökpınar Baraj Göleti yakınlarındaki ormanlık alana götürdü. Silahla tehdit ettiği B.D'ye tecavüz ettiği öne sürülen Soner E, daha sonra B.D'yi Dokuzkavaklar Mahallesinde otomobilinden indirdi.

Öğrencinin polis merkezine giderek durumu bildirmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Soner E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Soner E.'yi olayda kullandığı belirlenen kurusıkı tabanca ile yakaladı.

Vücudunun bazı yerlerinde tırnak izleri olduğu görülen Soner E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.





 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otoyol'da yayaya çarpan sürücüden 'Köpek sandım' savunması Otoyol'da yayaya çarpan sürücüden 'Köpek...
7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi 7 otobüs yandı; Bursa'da kundaklama şüphesi
Kuaför, polis memuru kadın müşterisine saldırdı Kuaför, polis memuru kadın müşterisine saldırdı
Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye...
Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu ölümü Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır dolu...
Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım.... Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım....
Yukarı Çık

Otoyol'da yayaya çarpan sürücüden 'Köpek...
Adana'da otoyolun karşı tarafına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Bünyamin Nergiz ezilerek öldü....

Haberi Oku