Tecavüzcü internetten geldi: 2. el kıyafet satacaktı...

KIZI ABLASININ YANINA GÖTÜRMEK İSTEMİŞ

İkinci el kullanmadığı kıyafetlerini satmak için internete ilan veren genç kız tecavüze uğradı. Denizli'de meydana gelen korkunç olayın ardından polis silahlı sapığı yakaladı.İnternetten eşyalarını satmak isteyen üniversite öğrencisi kızı, eşyalarını alma bahanesiyle kaçırıp tecavüz ettiği ileri sürülen kişi tutuklandıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesine ilan veren üniversite öğrencisi kızı silahla tehdit ederek tecavüzde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki B.D, bazı kıyafetlerini satmak için ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesine ilan verdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Soner E. (26) de satılan kıyafetleri ablası için alacağını belirterek, B.D. ile irtibata geçti.Kıyafetleri satın almak için öğrenci B.D. ile buluşan Soner E, kızı kıyafetleri alacak ablasının yanına götürme bahanesiyle otomobiline bindirdi. Yolda tabancasıyla B.D'yi tehdit eden Soner E, üniversite öğrencisini Karakurt Mahallesinde Gökpınar Baraj Göleti yakınlarındaki ormanlık alana götürdü. Silahla tehdit ettiği B.D'ye tecavüz ettiği öne sürülen Soner E, daha sonra B.D'yi Dokuzkavaklar Mahallesinde otomobilinden indirdi.Öğrencinin polis merkezine giderek durumu bildirmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Soner E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Soner E.'yi olayda kullandığı belirlenen kurusıkı tabanca ile yakaladı.Vücudunun bazı yerlerinde tırnak izleri olduğu görülen Soner E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.