Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladıAydın’ın Efeler İlçesi'nde, tekerlekli sandalyesiyle 100 metrelik uçurumdan atlayan yürüme engelli 32 yaşındakiağır yaralandı.Olay, bugün saat 21.00 sıralarında'nde meydana geldi. Yürüme engelli, tekerlekli sandalyesiyle geldiği uçurumdan, kendisini aşağı bıraktı. Yaklaşık 100 metreden kayalara çarparak düşen İlksoy, ağır yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Murat İlksoy, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlksoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.