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24 Haziran 2017 Cumartesi 01:31

Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

Aydın’ın Efeler İlçesi'nde, tekerlekli sandalyesiyle 100 metrelik uçurumdan atlayan yürüme engelli 32 yaşındaki Murat İlksoy, ağır yaralandı.

Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı
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Tekerlekli sandalyesiyle uçurumdan atladı

Aydın’ın Efeler İlçesi'nde, tekerlekli sandalyesiyle 100 metrelik uçurumdan atlayan yürüme engelli 32 yaşındaki Murat İlksoy, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Murat İlksoy, tekerlekli sandalyesiyle geldiği uçurumdan, kendisini aşağı bıraktı. Yaklaşık 100 metreden kayalara çarparak düşen İlksoy, ağır yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Murat İlksoy, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlksoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
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