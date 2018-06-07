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Temel Karamollaoğlu: Seçimden sonra anayasa değişikliğini hazırlayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Seçimden sonra kolları sıvayıp mecliste mutlaka bu kuvvetler ayrımını sağlayacak bir anayasa değişikliğini hazırlayacağız ve milletimizin huzuruna getireceğiz." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Seçimden sonra anayasa değişikliğini hazırlayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, "Seçimden sonra kolları sıvayıp mecliste mutlaka bu kuvvetler ayrımını sağlayacak bir anayasa değişikliğini hazırlayacağız ve milletimizin huzuruna getireceğiz." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:28
Temel Karamollaoğlu: Seçimden sonra anayasa değişikliğini hazırlayacağız

ADANA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarında kimseyi kötüleyerek kendi durumlarını yüceltmeyeceklerini belirtti.

Kamplaşmayacaklarını ancak doğru bildikleri istikametten de ayrılmayacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Seçimler irade beyanı zamanıdır. Eğer seçimlerden bu ülkenin meselelerini çözecek bir formül çıkmazsa daha doğrusu ülke problemlerini çözecek formüllere sahip bir siyasi görüş çıkmazsa şundan emin olun bundan sonra problemlerimiz daha da büyür, artık altından kalkılamaz hale gelir." dedi.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının partisiz olması gerektiğini ifade ederek, bu konuyu önemsediklerini aktardı.

Adaletin ve kuvvetler ayrılığının önemine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Seçimden sonra kolları sıvayıp mecliste mutlaka bu kuvvetler ayrımını sağlayacak bir anayasa değişikliğini hazırlayacağız ve milletimizin huzuruna getireceğiz. Bu olmazsa olmaz önem verdiğimiz bir konu." dedi.

Karamollaoğlu, adalet, ahlaki değerler, istişare, israfın önlenmesi, liyakat, verimlilik, şeffaflık konularına da önem verdiklerini dile getirdi.

Eğitim sistemini baştan ele alacaklarını anlatan Karamollaoğlu, mitingin ardından meydanda partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Muhabir Bekir Ömer Fansa

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Politika
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