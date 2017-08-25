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Terör şehidi ve gazi ailelerine 10 yıl lojman kullanma hakkı

OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı KHK ile terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların ailelerinin kamu konutlarından yararlanma hakkı bir yıldan 10 yıla çıkartıldı.

Terör şehidi ve gazi ailelerine 10 yıl lojman kullanma hakkı

OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı KHK ile terörle mücadele sırasında şehit ve gazi olanların ailelerinin kamu konutlarından yararlanma hakkı bir yıldan 10 yıla çıkartıldı.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:56
Terör şehidi ve gazi ailelerine 10 yıl lojman kullanma hakkı

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de KHK ile terörle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukat ücretlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenlemeye de gidildi.

Bu kapsamda, Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesine, "Teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir." fıkrası eklendi.

KHK'da yapılan düzenlemeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personele açıklık getirildi. Kanunda daha önce askeri, emniyet ve istihbarat birimlerine alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı ifade edilirken, yapılan değişiklikle bu uygulamanın "Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik" birimlerine alınacak personel hakkında yapılacağı düzenlendi.

10 yıl süreyle kamu konutlarından yararlanma hakkı

Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'nci maddesinde yapılan değişiklikle kamu konutlarından yararlanırken malul olanlar ile ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerinin 10 yıl süreyle herhangi bir kira bedeli alınmaksızın kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği düzenlendi.

Bu kapsamda söz konusu maddede şu şekilde yer aldı:

"Yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın on yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam edebilirler. Kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurt içindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır; ancak kamu konutlarından kira ödemeksizin yararlanılan süre, kira yardımından yararlanılan süreden düşülür."

Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında askeri personelin görev yapması

KHK kapsamında ayrıca Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'na eklenen ek maddeyle Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli tabip, uzman tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer sağlık sınıfı yedek subaylar görevlendirilebilecek.

Bu uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

Askerlerin "yoklama" dönemini özel kanallar da duyuracak

Askerlik Kanunu'nun 25'nci maddesinde yapılan değişikle de askerlerin celp dönemine ait duyuruları, TRT dışındaki diğer özel radyo ve TV kanallarının da yapmasına karar verildi. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı TRT ile diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla "zorunlu yayın" kapsamında duyurulacak.

Ayrıca celp ile ilgili hususlar da MSB tarafından yine TRT ve ulusal yayın yapan diğer televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulacak ve yurt dışı temsilciliklerine bildirilecek.

Bu ilan ve duyurular, yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

İlişiği kesilen hekim subaylara yönelik düzenleme

Öte yandan KHK ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 28'nci maddesine de iki yeni fıkra eklendi.

Bu kapsamda, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan tabip ve diş hekimi subaylardan yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenlerin kalan yükümlülük süresince hekimlik ve diş hekimliği mesleğini icra edemeyecekleri düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
694 Sayılı KHKGüvenlik KorucularıKamu KonutlarıOlağanüstü Hal (OHAL)Terörle MücadeleTürkiye
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