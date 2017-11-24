Teröristlere şifreli mesaj göndermek için annesini kullanmış

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylem yapmak için kent merkezlerine gönderdiği teröristleri evlerinde barındırdıkları, şifreli bilgileri teröristlere ilettikleri iddia edilen tutuklu 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Mayıs'ta giden gizli tanığın, PKK'lı teröristlerle işbirliği içinde olan kişilerle ilgili ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Gizli tanığın verdiği bilgiler üzerine yapılan araştırmada PKK ile bağlantıları olduğu saptanıp tutuklanan Hamdüsena Akdemir (61), İbrahim Ceylan (39) ve Rodi Bakır (31) ile ilgili iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet savcısının 3 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ceylan'ın sahibi olduğu iş yerinin örgütün kırsal alanından gelen şifreli notların teslim edilmesinde ve örgüt elemanlarının irtibat adresi olarak kullanıldığı belirtildi.

Ceylan'ın örgütünün kırsal alandan metropollerdeki sansasyonel eylemleri organize etmek için yolladığı teröristleri annesinin evine götürerek saklanmaları için yer temin ettiği, kırsal alandan gelen şifreli notları da yine annesi aracılığıyla bu teröristlere ulaştırdığı aktarıldı.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu F.M.H'nin 6 Mart'ta Şanlıurfa'da yakalandığı hatırlatılarak zanlının üzerinde İbrahim Ceylan'ın iş yeri tarif edilen ve iletişim için bir şifrenin yazılı olduğu Arapça not kağıdının ele geçirildiği yer aldı

Şifre "mobil yağ"

Ceylan, iddianameye yansıyan ifadesinde, PKK/KCK ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mart ayında iş yerine 20-25 yaşlarında bir kadının gelerek kendisini Meryem olarak tanıttığını ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosundan olduğunu söylediğini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bana '3-5 gün sonra sizin yanınıza birisi gelecek mobil yağ var mı? diye soracak, sen de yok diyeceksin, bu şahıs sana bir şey verecek, bunu bana getireceksin' dedi. İlk başta bu durumu kabul etmedim. Beni tehdit edince kabul etmek zorunda kaldım. 5-6 gün sonra bayan şahsın dediği gibi 50-55 yaşlarında bir erkek gelip 'mobil yağ var mı' diye sorduktan sonra katlanmış bir kağıt parçası verdi. Bu kağıt parçasını korktuğum için açmadım. Aradan 4-5 gün geçtikten sonra kendisini Meryem olarak tanıtan şahıs iş yerine geldi, erkek şahıstan aldığım kağıt parçasını verdim."

İki oğlu da örgütte

İddianamede, gizli tanığın kırsaldan gelen teröristlere evinde örgütsel toplantılar yaptırdığını iddia ettiği Hamdüsena Akdemir hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açıldığı bilgisi yer aldı.

Sanığın evinde yapılan aramada tabanca ve mermiler bulunduğu belirtilen iddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olması sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen B.İ'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında vermiş olduğu ifadede Adana'ya geldiği ilk zamanlarda Akdemir'in kendisini evinde barındırdığını beyan ettiği anlatıldı.

İddianamede, sanığın geçmişten bu yana PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olup Adana iline gelen şahıslara yardım ettiği bilgisine yer verildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Akdemir, tabancayı hasımları olduğu için evinde bulundurduğunu ileri sürdü.

Rodi Bakır'ın da evine kırsaldan örgüt mensuplarının geldiği, sosyal medya hesabındaki incelenmede de örgütü över nitelikte paylaşımlar yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şüphelinin iki oğlunun da örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan şahısları evlerinde barındırarak eylemlerini gerçekleştirmek doğrultusunda yardım sağlayarak üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.