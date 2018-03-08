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Terörün ayırdığı ailesine 'Zeytin Dalı' ile kavuşacak

Konya'da üniversite öğrenimi gören Afrinli Rahman, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılmasını ve 3 yıldır göremediği ailesiyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Terörün ayırdığı ailesine 'Zeytin Dalı' ile kavuşacak

Konya'da üniversite öğrenimi gören Afrinli Rahman, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılmasını ve 3 yıldır göremediği ailesiyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

08 Mart 2018 Perşembe 12:43
Terörün ayırdığı ailesine 'Zeytin Dalı' ile kavuşacak

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın baskısından kaçarak 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Halid Rahman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Halid Rahman, doğup büyüdüğü Afrin'den üç yıl önce terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına alma baskısı üzerine Türkiye'ye sığındı.

Hayalini kurduğu üniversite eğitimi için Konya'ya gelen Rahman, girdiği sınavda başarılı olarak üniversitenin kimya bölümüne yerleşti. SÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) dil öğrenen Rahman, TSK'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri medyadan heyecan ve sabırsızlıkla takip ediyor.

Rahman, Afrin'da yaşadıkları baskı ve zulmü, AA muhabirine anlattı. Suriye'de iç savaşın başladığı günden itibaren rejim güçlerinin çekilmesiyle Afrin'de yeni dönem başladığını aktaran Rahman, 350 bin civarındaki nüfusun zamanla on binlere kadar düştüğünü dile getirdi.

Rahman, Afrin'in demografik yapısının değişkenliğine dikkati çekerek ilçede Kürt, Türkmen ve Arapların bir arada yaşadığını anımsattı.

"İnsanların beynini yıkıyorlar"

YPG'nin bölgedeki hakimiyetiyle her şeyin değiştiğine işaret eden Rahman, şöyle konuştu:

"YPG, kurumları, tabelaları değiştirdi. Yeni bir sistem getirdi. Afrin halkı, rejim saldırılarından çok çekti. 2012'den sonra hayat yaşanılmaz hale geldi. İş, ekmek yok. Örgüt bizi zorla silah altına almak için baskı kuruyordu. Orada yaşayanlara psikolojik baskı yapıyorlar. İnsanların beynini yıkıyorlar. Afrin'in durumu çok kötü. YPG gençleri zorla silah altına alıyor. Zorluk ve zulüm görenler Türk askerini bekliyor. Oradakilerin bazıları da beyinleri yıkandığı için YPG'nin safında yer alıyor. Türk askerleri oradaki halk için savaşıyor."

"Halk baskı ve zulümden kurtulacak"

Rahman, ailesiyle zaman zaman telefonla görüştüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Ailemle en son dün görüştüm. Afrin'in merkezinde yaşıyorlar. Babamı 18 yıl önce kaybettim. Üç kardeşim ve annem Afrin'de kalıyor. Türk askeri, Afrin'i terörden arındırırsa ailemle yeniden buluşabilirim. Afrin'e gidemiyorum, ailem de buraya gelemiyor. Onlar daha önce gelmek istediler ancak YPG buna engel oldu. Üç yıldır ailemi hiç görmedim. Onlarla buluşmayı çok istiyorum. Ailem, Türk askerinin kısa sürede Afrin'e girmesini ve kurtulmayı bekliyor. Her gün dua ediyorum. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlanacaktır. Türkiye'ye geldim, elhamdülillah hayatım burada çok iyi ama ailemi istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı, inşallah başarılı olacak, ben de ailemle buluşacağım. Oradaki halk baskı ve zulümden kurtulacak."



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AfrinBaskıÖğrenciPYD/PKKTürkiyeZeytin Dalı HarekatıZorla Silah Altına Alma
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