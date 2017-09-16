Terörün tahrip ettiği okullar eğitime hazır

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin saldırılarında hedef aldığı okullardaki tahribat giderilerek 2017-2018 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Saldırılarını kent merkezlerine taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan teröristler, bölgede birçok yerleşim yerinde olduğu gibi Şırnak'ta da çocukları eğitim hakkından mahrum bıraktı.

Şırnak merkezde 16, Silopi'de 33, İdil'de 18, Cizre'de 31 okul saldırıya uğradı.

Tahrip olan 86 okulun tamamı devlet imkanıyla onarıldı. Kullanılamayacak durumda olan ve yıkım kararı verilen 12 okulun yerine ise yenileri yapılacak.

İl genelinde 40 okulun inşası sürüyor. Projeleri hazırlanan 52 okul ise yatırım programına alındı.

98 okul saldırıya uğradı

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta eğitime verdiği zararın boyutlarını AA muhabirine anlattı.

Yılmaz, terör örgütünün Şırnak merkez ile ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda özellikle eğitim kurumlarını hedef aldığını söyledi.

İl genelinde 98 okulun saldırıya uğradığını dile getiren Yılmaz, okullardan bazılarının yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini bazılarının ise teröristler tarafından karargah gibi kullanıldığına işaret etti.

Yılmaz, terör örgütünün eğitimi bilinçli bir şekilde sekteye uğratmak istediğini vurgulayarak, "Bakanlık ve Valiliğimizle terörden etkilenen okullarımızın bakım ve onarımlarını ivedi olarak yaptık. Okullarımızın bakım ve onarımlarını bitirmiş bulunuyoruz. 12 okulumuz da yıkıldı. İl genelinde yatırım programına 52 okulu dahil ettik. Yıkılan okulların yerine fazlasını planladık. İhale işlemleri devam ediyor." dedi.

Şırnak'ta okul, pansiyon, spor salonlarının eğitim öğretime hazır olduğunu anlatan Yılmaz, "2017-2018 eğitim öğretim yılına kararlı ve hazırlıklı bir şekilde başladığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz yaz tatillerini dolu dolu geçirdi"

Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında terörün her türlü engelline rağmen il genelinde başarılı olduklarını söyledi.

Kentte öğrencilerin sosyalleşmesi için de çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Valilik ve belediyemizin destekleriyle yüzlerce öğrencimizi Mersin, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Karabük'e hava yolu ile tatile gönderdik. Öğrencilerimiz yaz tatillerini dolu dolu geçirdi. Hem başarıları ödüllendirilmiş oldu hem de streslerini attılar." ifadelerini kullandı.

Eğitim öğretim yılı boyunca da ihtiyaç duyulan fiziki onarımların yapılacağını belirten Yılmaz, eğitim kurumlarında gereken donanımın sağlandığını, öğrencilere kitapların dağıtımına başladıklarını aktardı.

Yılmaz, "Eğitim öğretime hazırız. Pazartesi günü açılacak eğitim öğretim yılında bir eksiğimiz yok." dedi.

Şırnak'ta görev yapan öğretmenlerin konut sıkıntısı yaşamayacağını da vurgulayan Yılmaz, 300 yatak kapasiteli öğretmenevi ve ek barınma yerleri temin edilerek sorunun çözüldüğünü kaydetti.