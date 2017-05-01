THY bagaj hakkını 23 kiloya düşürdü

Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı ekonomi uçuşlarında 30 kg olan ücretsiz bagaj hakkını 23 kg'a ve bagaj adedini de 1'e düşürdü.
Fazla bagaj için Avrupa uçuşlarında 70 dolar alınacak.
YAŞAR KAÇMAZ
iyigunler.net
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarında uyguladığı fazla bagaja ek ücret uygulamasını artık tüm dış hat uçuşlarında hayata geçiriyor. Uygulama, 1 Mayıs’tan itibaren alınacak biletlerde 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
Yeni uygulamayla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren alınacak biletlerde ekonomide 1, business uçanlar ise 2 parçadan fazla bagajları için Türkiye çıkışlı Avrupa ve Kuzey Afrika’ya 70, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150, Ortadoğu 75, Asya, Uzakdoğu ve ABD’ye yapılan uzun menzilli seferlerde ise 100 dolar alınacak.
THY'de limitleri geçen yolcular havalimanında bilet satış bölümünden ödeme yapacak. THY, ekonomi için bir parça ve 23 kilogram hakkı veriliyor. Business class yolcuları için 2 parça bavul izni var. Bu bavulların her birinin ağırlığının limiti ise 32 kilogram.