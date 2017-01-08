 THY tüm iç hat seferlerini iptal etti

Elverişsiz hava şartları nedeniyle THY Atatürk Havalimanı’ndan yapması gereken tüm iç hat seferlerini iptal etti.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle THY Atatürk Havalimanı’ndan yapması gereken tüm iç hat seferlerini iptal etti.Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre THY Atatürk Havalimanı’ndan yapması gereken iç hat seferlerinin tamamını bugün saat 17.00’ye kadar iptal etti.Dış hat seferlerinde ise iptal edilen sefer sayısı 471 olarak açıklandı.