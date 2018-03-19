Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

THY'nin Akabe seferleri başladı

THYnin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye direkt seferleri başladı.

THY'nin Akabe seferleri başladı

THYnin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye direkt seferleri başladı.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:58
THY'nin Akabe seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye seferler, haftanın 3 günü karşılıklı icra edilecek.

İstanbul'dan Ürdün'ün önemli liman şehri Akabe'ye, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 404 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

Ayrıca, "Miles&Smiles" üyeleri, Türkiye çıkışlı yolculuklarda seyahatlerinin 11 Haziran, Akabe (AQJ) çıkışlı yolculuklarda ise seyahatlerinin 12 Haziran'a kadar tamamlanması halinde yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıfları yükseltilebilecek.

THY ile uçuş tarifesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere, "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Muhabir: Halis Akyıldız-İzzet Taskiran


Anahtar Kelimeler:
AkabeEkonomiSeferThy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim