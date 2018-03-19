THY'nin Akabe seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin Ürdün'de başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta Akabe'ye seferler, haftanın 3 günü karşılıklı icra edilecek.
İstanbul'dan Ürdün'ün önemli liman şehri Akabe'ye, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 404 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.
THY ile uçuş tarifesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere, "www.turkishairlines.com" internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
Muhabir: Halis Akyıldız-İzzet Taskiran