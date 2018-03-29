TİKA'dan Libya'da 200 aileye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın farklı bölgelerinden başkent Trablus'a gelen 200 göçmen aileye 7 tonluk gıda yardımı yaptı.
Libya'nın muhtelif bölgelerinde süren iç çatışmaların etkisiyle Kikla, Sebha, Bingazi, Tigi ve Verşafane gibi şehirlerinden birçok ailenin yurtlarını terk ederek daha güvenli buldukları Trablus'a sığındıklarına dikkat çekilen açıklamada, Trablus'taki göçmen ailelere ve yetim çocuklara yağ, makarna, ton balığı, peynir ve süt gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldığı belirtildi.
Muhabir: Ömer Faruk Yıldız