TİKA'dan Libya'da 200 aileye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın farklı bölgelerinden başkent Trablus'a gelen 200 göçmen aileye 7 tonluk gıda yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un Hay Endülüs şehrindeki kamplarda yaşayan ailelere TİKA ile Libya Sosyal İşler Bakanlığı Trablus Hay Endülüs Şubesi iş birliğinde yardım paketleri dağıtıldığı bildirildi.

Libya'nın muhtelif bölgelerinde süren iç çatışmaların etkisiyle Kikla, Sebha, Bingazi, Tigi ve Verşafane gibi şehirlerinden birçok ailenin yurtlarını terk ederek daha güvenli buldukları Trablus'a sığındıklarına dikkat çekilen açıklamada, Trablus'taki göçmen ailelere ve yetim çocuklara yağ, makarna, ton balığı, peynir ve süt gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldığı belirtildi.



Muhabir: Ömer Faruk Yıldız



