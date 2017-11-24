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Toyota’nın insansı robotu "T-HR3" ün tanıtımı gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ün üçüncü neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.Toyota açıklamasına göre, Önceki jenerasyon insansı robotların evrimleşmiş hali olan T-HR3, hassas şekilde yerleştirilmiş eklemleri ve...

Toyota’nın insansı robotu "T-HR3" ün tanıtımı gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ün üçüncü neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.Toyota açıklamasına göre, Önceki jenerasyon insansı robotların evrimleşmiş hali olan T-HR3, hassas şekilde yerleştirilmiş eklemleri ve...

24 Kasım 2017 Cuma 17:24
Toyota’nın insansı robotu

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ün üçüncü neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Toyota açıklamasına göre, Önceki jenerasyon insansı robotların evrimleşmiş hali olan T-HR3, hassas şekilde yerleştirilmiş eklemleri ve önceden programlanan hareketleriyle, ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek.

T-HR3’ün ilerleyen dönemde günlük hayatta da aktif bir şekilde kullanılması planlanıyor. Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3, insanlarla bir arada kalabilecek bir işlevselliğe sahip bulunuyor. Toyota Robot Departmanı tarafından tasarlanıp geliştirilen yeni teknolojiyle, robotlar ve çevresi arasında güvenli fiziksel etkileşimler de arttı. Bu yenilikler arasında kullanıcısının hareketlerini taklit eden uzaktan kumanda sistemi de bulunuyor.

T-HR3, çevredeki herhangi bir kişi veya nesneyle temas ettiğinde kendi kuvvetini kontrol edebiliyor. Çevresindeki nesnelerle çarpışırsa dengesini korumak için denge kontrol teknolojisi ile vücut koordinasyonunu sağlıyor. Ayrıca, Uzaktan Manevra Teknolojisi ile yönetilen robotta kullanıcılara kesintisiz ve sezgisel kontrol sunuluyor.

Toyota, 1980’li yıllardan beri üretim süreçlerini iyileştirmek adına endüstriyel robotlar geliştiriyor. Elde edilen bu deneyimle birlikte Toyota, doktorlara, hasta bakıcılara, hastalara, yaşlılara ve engellilere yeni mobilite çözümleri ile destek veriyor.

T-HR3, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Tokyo’daki 2017 Uluslararası Robot Fuarı’nda sergilenecek.
Anahtar Kelimeler:
ToyotaToyota’nın Insansı Robotu "T-HR3"
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