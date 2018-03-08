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Tren raylarına 'kadın eli'yle yön veriyor

TCDD'deki zor ve riskli görevlerden makasçı kadrosunda çalışan İzmirli Neşe Kaya, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı işinde bir kadın olarak rayların makaslarını değiştiriyor, istasyondaki manevra işlemlerini yapıyor.

Tren raylarına 'kadın eli'yle yön veriyor

TCDD'deki zor ve riskli görevlerden makasçı kadrosunda çalışan İzmirli Neşe Kaya, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı işinde bir kadın olarak rayların makaslarını değiştiriyor, istasyondaki manevra işlemlerini yapıyor.

08 Mart 2018 Perşembe 13:11
Tren raylarına 'kadın eli'yle yön veriyor

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - İzmir'de TCDD'deki zor ve riskli görevlerden tren teşkil işçisi (makasçı) kadrosunda çalışan Neşe Kaya, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı işinde bir kadın olarak rayların makaslarını değiştiriyor, istasyondaki manevra işlemlerini yapıyor ve istasyona gelen trenlere sinyal verip ilgili yola alınmasını sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü mezunu olan ve 6 yıldır TCDD bünyesinde makasçı olarak çalışan 30 yaşındaki Neşe Kaya, günde 36 trenin geçtiği Ödemiş ve Tire ilçeleri arasındaki kavşak konumundaki Çatal İstasyonu'nda görev yapıyor.

O günkü nöbetine göre sabah 05.00'te işe başlayan Kaya, kadın gücüyle rayların makaslarının değiştirilmesinin yanı sıra istasyondaki manevra işlemlerini yaparak istasyona gelen trenlere sinyal verip ilgili yola yönlendiriyor. Değişik yön ve istasyonlara gidecek vagonların tek tek veya gruplar halinde yollara dağıtılıp birbirine bağlanması veya çözülmesi gibi zorlu işleri de yapan Kaya, ayrıca istasyon, raylar ve makasların da temizlik ve bakımıyla ilgileniyor.

"Yolcular da şaşırıyor"

Neşe Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tren teşkil işçiliğinin TCDD'deki en zor ve riskli görevlerden olduğunu, zorlukları bilindiği için makasçı kadrosunda genelde erkeklerin çalıştığını, çevresindekilerin işini öğrenince çok şaşırdığını anlattı.

Sabah saat 05.00'te bayrağı alarak karşıladığı treni istasyona aldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Trenler için bekleme noktalarımız var, 15 dakika öncesinden gidip treni bekliyoruz. Treni karşılayıp istasyona alıyoruz. Bir kadın olarak tabii ki zorlanıyorum, bazı zorlukları var ama çalışan arkadaşlarımızın da desteğiyle bu zorlukların üstesinden geliyorum. Tren istasyona girip de yolcuları karşılarken bu işi yaptığımı görenler şaşkınlıkla bakıyor çünkü genelde erkekler çalışıyor bu işte."

"Dikkatle çalışıyoruz"

Yaptığı işte en ufak bir dikkatsizliğin çok büyük kazalara ve ölümlere neden olabileceğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"İşimi layıkıyla ve severek yapıyorum. Örneğin Ödemiş yoluna gidecek yolcuları Tire'ye göndermemem gerek. Rayların ve makasların düzgün yapılması gerekiyor. Bakımlarının tam olması lazım yoksa trenler raydan çıkabilir Allah korusun kazalar olabilir. Bunların olmaması için elimizden geldiğince dikkatle çalışıyoruz."

Yeni anne olan Kaya, yaptığı işte kendisine en zor gelen şeyin sabah bebekleriyle vedalaşmak olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KadınKadınlar GünüMakasçıTren Teşkil Işçisi
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