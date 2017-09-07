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TRT'den kısa film yarışması

Türkiye'nin TRT tarafından gerçekleştirilen çocuk odaklı tek medya konferansı olan "Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı" kapsamında, "Türkiye'de Suriyeli Çocuk Olmak" konulu ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek.

TRT'den kısa film yarışması

Türkiye'nin TRT tarafından gerçekleştirilen çocuk odaklı tek medya konferansı olan "Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı" kapsamında, "Türkiye'de Suriyeli Çocuk Olmak" konulu ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:49
TRT'den kısa film yarışması

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından düzenlenen "Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak" konulu ödüllü kısa film yarışmasına başvurular 25 Ekim'e kadar yapılacak.

TRT'in her yıl düzenlediği "Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nın altıncısı, 1-3 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında, amatör ve profesyonel kısa film yönetmenlerini desteklemek, yüksek nitelikli kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve Türkiye'de Suriyeli çocukların yaşamlarına daha yakından bakabilmek amacıyla ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek.

"Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak" konusuyla ilgili kısa filmlerini 25 Ekim'e kadar web sitesine yükleyerek başvuruda bulunan katılımcılar arasında gerçekleştirilecek ön eleme ile sona kalan 10 film belirlenecek.

Jüri değerlendirmesi sonrası ilk üçe giren filmler, 2 Kasım'da "Uluslararası Çocuk Medya Konferansı" organizasyonunda açıklanacak. Ayrıca "Seyirci Ödülü" kapsamında sinema, görsel sanatlar, oyunculuk ve medya alanlarından katılımcılar arasında seçim yapılarak İstanbul Medya Akademisi tarafından "Program Eğitimi" imkanı sunulacak.

Dereceye girenlere ödül

Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 12 bin 500 lira ödül verilecek. Alanında ve sektöründe önemli isimlerin yer alacağı jüri kurulunda, yarışma süresi boyunca gelen çalışmalar değerlendirilecek.

Başvuru şartları ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye "http://www.trtcocukmedyasikonferansi.com/kisafilm" adresinden ulaşabilecek olan katılımcılar, çalışmaları site üzerinden yükleyerek gönderim sağlayabilecek.

Muhabir: Çiğdem Alyanak

Anahtar Kelimeler:
KültürTRTTürkiye’de Suriyeli Çocuk OlmakYarışma
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