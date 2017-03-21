21 Mart 2017 Salı 13:26

Trump yasakladı,THY açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla başlatılan yeni uygulamaya göre Türkiye’nin yanı sıra Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt (Kuveyt) için geçerli olacak ve bu ülkelerden yapılacak uçuşlarda cep telefonu harici cihazlar uçaklara alınmayacak.