Trump yasakladı,THY açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla başlatılan yeni uygulamaya göre Türkiye’nin yanı sıra Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt (Kuveyt) için geçerli olacak ve bu ülkelerden yapılacak uçuşlarda cep telefonu harici cihazlar uçaklara alınmayacak.Aralarında İstanbul’un da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından ABD’ye doğrudan sefer yapacak uçaklarda yolcular, bugünden itibaren uçağa cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokamayacak
THY uygulamanın bugün tebliğ edilmesiyle birlikte yürürlüğe girdiğini bildirerek ABD’ye uçacak yolcularını uyardı.Bilgilendirmede şöyle denildi “İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların uçak altı kargo bölümünde taşınması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedirAmerikan Özel Kuvvetleri’nin Yemen’de El Kaide’ye yaptığı operasyonda, terör örgütünün elektronik aletlerin içine gizlenmiş patlayıcıyla uçaklara karşı eylem yapacağı belirlenmişti. Bunun üzerine Müslüman ülkelerden bu tür bir saldırı riski nedeniyle ABD güvenlik kurallarını daha da sıkı hale getirdi.”
Yeni uygulamaya göre, yolcular yanlarına cep telefonlarından daha büyük olan dizüstü bilgisayar, tablet, DVD oynatıcısı, elektronik oyunlar veya ‘kindle’ olarak adlandırılan elektronik kitap okuyucularını kabine sokamayacak. Bu tür elektronik aletler bagaja verilecek bavulların içine konulacak. Tıbbi cihazlar bu uygulamanın dışında kalacak.Yolcu cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazlarını kapalı olarak bavuluna koyacak. Bavul kontuarda teslim edildikten sonra havalimanı güvenliğinden geçirilecek. ABD aralarında Türkiye’nin de olduğu bir çok ülkeden yapılan seferlerde yetkilendirdiği güvenlik şirketlerinden özel hizmet alıyor. Bu şirketler, havalimanındaki güvenlikten uçağa gönderilen bagajı tekrar x-ray cihazından geçiriyor. Sonrasında da uçağın kargo bölümüne yükleniyor.