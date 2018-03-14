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Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin sağlık alanında yakaladığı uluslararası başarılar ve gerçekleştirdiği ilklerle dünyada önemli başarılara imza atıldı." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin sağlık alanında yakaladığı uluslararası başarılar ve gerçekleştirdiği ilklerle dünyada önemli başarılara imza atıldı." ifadelerini kullandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 13:39
Tüfenkci'den '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin, sağlık alanında yakaladığı uluslararası başarılar ve gerçekleştirdiği ilklerle dünyada önemli başarılara imza attığını belirterek, "Gece gündüz demeden, zaman ve mekan tanımaksızın insanımıza şifa sunan, üzerine düşen görevlerini büyük gayretle yerine getiren sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabaları ve fedakarlıkları takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık çalışanlarının karşılıksız hizmet ve fedakarlık anlayışıyla şifa dağıtarak kutsal bir görev üstlendiklerine dikkati çekti.

Toplumsal refahın artmasında sağlık çalışanlarının katkısına işaret eden Tüfenkci, Türkiye'nin, sağlık alanında yakaladığı uluslararası başarılar ve gerçekleştirdiği ilklerle de dünyada önemli başarılara imza attığını bildirdi.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Dünya tıp alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk hekimlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Gece gündüz demeden, zaman ve mekan tanımaksızın insanımıza şifa sunan, üzerine düşen görevlerini büyük gayretle yerine getiren sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabaları ve fedakarlıkları takdirle karşılıyorum. Sağlık çalışanlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Sağlıklı bir toplum temennisiyle gece gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, huzurlu, mutlu bir toplumun yetişmesinde katkı sağlayan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

Muhabir: Mehtap Yılmaz

Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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