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19 Nisan 2017 Çarşamba 09:47

Türk gemisi battı 

   Bir Türk şirketine ait olduğu bildirilen "Geroy Arsenala" adlı kuru yük gemisi Karadeniz'de battı

Türk gemisi battı 
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Türk gemisi battı 
   Bir Türk şirketine ait olduğu bildirilen "Geroy Arsenala" adlı kuru yük gemisi Karadeniz'de battı. Batan gemide 12 mürettebat bulunuyordu.
   Rus RİA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre; yedi mürettebata ulaşılamadı, 5 kişi kurtarıldı. Kazadan sadece bir kişinin kurtulduğu yönünde bilgiler de var. TASS haber ajansına göre; Rostov Oblastı’na bağlı Azov şehrinden Türkiye giderken batan gemi bir Türk şirketine ait. Panama bandıralı geminin hububat taşıdığı öğrenildi.Gemide ikisi Rusya, dokuzu Ukrayna ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kurtarma operasyonunun 120 kişi ve sekiz gemiyle devam ettiğini açıkladı.
Sözcü
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