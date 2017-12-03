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Türk Kızılayı Arakanlı Müslümanların yardım çığlığına kulak verdi

Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın yardım talebine sessiz kalmayan Türk yardım kuruluşlarından biri de Türk Kızılayı oldu.

Türk Kızılayı Arakanlı Müslümanların yardım çığlığına kulak verdi

Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın yardım talebine sessiz kalmayan Türk yardım kuruluşlarından biri de Türk Kızılayı oldu.

03 Aralık 2017 Pazar 13:43
Türk Kızılayı Arakanlı Müslümanların yardım çığlığına kulak verdi

BURMAPARA(AA) - Türk Kızılayı, özellikle son sığınmacı akınının başlamasından bu yana Bangladeş’te on binlerce Arakanlı Müslüman'a yardım götürdü. Kızılay, her gün binlerce kişiye yardım dağıtıyor.

Myanmar’da fanatik Budistler ve ordunun saldırılarından kaçarak 25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 620 bini geçti. Bu tarihten önce Myanmar’dan gelenler ile Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanların sayısının BM verilerine göre 750 bini aştığı belirtiliyor.

Arakanlıların yardımına ilk koşan Türk Kızılayı oldu

Gıdadan sağlığa, barınmadan giysiye kadar her türlü yardıma ihtiyacı bulunan bu kişilerin yardımına ilk koşanlardan biri Türk Kızılayı oldu.

İlk olarak 2012’deki şiddet olaylarından sonra Bangladeş’e kaçan Müslümanların imdadına yetişen Türk Kızılayı, bu yılki olaylardan sonra bir kez daha harekete geçti. Yaklaşık 5 yıldır bölgede faaliyet gösteren Kızılay, ağustos ayından bu yana yine on binlerce kişiye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu kapsamda, Türk Kızılayı tarafından Bangladeş’teki çeşitli kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara şimdiye kadar 37 bin 427 acil gıda paketi, 19 bin 744 gıda paketi, 16 bin 155 hijyen paketi ve 5 bin battaniye dağıtıldı. Yardım paketleri, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Görevliler sırtlarında taşıdı

Türk Kızılayı ekipleri, son olarak Cox Bazar’da bulunan Burmapara bölgesindeki bir kampta yardım dağıttı. Bir günde 600 acil gıda paketi, 600 hijyen paketi ihtiyaç sahiplerine verildi.

Dağıtılan malzemeleri kamp içindeki barınaklarına götüremeyecek durumda olanlara Kızılay görevlileri yardım etti. Görevliler, yardım malzemelerini araçların giremediği yollardan kendi sırtlarında Arakanlı Müslümanların evlerine kadar taşıdı.

Günlük ortalama bin aileye yardım gidiyor

Kızılay Operasyon Yöneticisi Ahmet Erbil, AA muhabirine faaliyetleri hakkında bilgi verirken, bölgedeki çeşitli kamplarda gıda paketleri ve kovaların içinde bulunan hijyen kitlerinden günlük ortalama bin adet dağıttıklarını söyledi.

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