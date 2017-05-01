Türk yolcuların uçaktaki kavgası Hollanda'da alay konusu oldu

Hava Limanı'ndan kalkarak Brüksel'e giden yolcu uçağında iki kendini bilmez Türk'ün başlattığı kavga yolculara korku dolu anlar yaşattı. Küfürbaz magandaların kavgasında kadın yolcuların çığlıkları yükselirken, araya girenler de tekmelerden nasibini aldı. Utanç verici olay yabancı basında alay konusu oldu.Küfürler, hakaretler havada uçuştu. Tekmeler yumruklar konuştu. Gökyüzünde Avrupa'nın en sakin ülkelerinden biri olarak öne çıkan Hollanda'ya doğru yol alan Türk uçağındaki yolcuların utanç verici kavgası sırasında yükselen çığlıklara, küfürbaz maganda erkek yolcular aldırış bile etmedi. Bencil, küstah ve saygısızlığı gökyüzünde bilmem kaç bin fit yükseklikte üstünlük yarışına girenlerin yüz kızartıcı sözleri dakikalarca sürdü.Bazı Hollanda gazeteleri,'den havalanan Türk yolcu uçağındaki magandaların kavgasını alaylı başlıklarla okurlarına iletirken, küfürbaz yolcular özür dileme gereği bile duymadı. Utanın pislikler...İstanbul'dan Brüksel'e giden Türk yolcu uçağında iki kişinin küfürlü kavgası, Hollanda basınında alay konusu oldu. Daha önce Elazığ uçağında yaşanan çirkin görüntülerin ardından bu kez denda çıkan arbede sonrası kavgacı yolcular hakkında işlem yapıldı.İstanbul-Brüksel seferini yapan bir uçaktaki iki yolcu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Havada yumruklar uçuşurken sorun çıkaran yolcularla ilgili Brüksel'de işlem yapıldığı öğrenildi.Geçkiğimiz (29 Nisan 2017) Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Brüksel uçağında iki yolcu arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Uçağın ön tarafında kalkarak ayakta gezen bir yolcu, yerine oturması konusunda diğer yolculardan aldığı uyarının ardından ortalığı birbirine kattı.Kendisini uyaran yolcuya tekme tokat saldıran yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan yolcunun da karşılık vermesi üzerine uçakta arbede yaşandı. Sorun çıkaran yolcularla ilgili olarak Brüksel'de işlem yapıldığı belirtildi. Görüntüler bazı Hollanda sitelerinde paylaşıldı.