Turkcell Superonline’dan öğrenci ve veliler için çifte kampanya

İSTANBUL (AA) - Turkcell Superonline, yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenci ve velilere özel çifte kampanya gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Superonline okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri sevindirecek yeni bir kampanyaya imza attı. Öğrencilerin eğitimlerinde önemli bir yer tutan internet ve iPad’i buluşturan kampanyayla, ışık hızında fiber internet 3 ay ücretsiz sunulacak. Bunun yanı sıra iPad de 36 aya varan taksit avantajı ile tarifelere ek ayda sadece 59,95 TL’den başlayan fiyatlarla alınabilecek.

Yıl sonuna kadar sürecek kampanya sayesinde modem dahil 69,90 TL’den başlayan fiyatlarla Superonline fiber kalitesinde limitsiz 100 GB Adil Kullanım Nokta’lı (AKN) paketi alanlar fatura sürprizi de yaşamayacak. Ayrıca aktivasyon ve kurulum ücreti ödenmeyecek. Çifte kampanya sayesinde öğrenciler Wi-Fi özelliğine sahip iPad’lerinden internete bağlanarak ders ve ödevlerini rahatça yapabilecek. Çifte kampanyadan yararlanmak isteyenler "0532 532 00 00" numaralı çağrı merkezi üzerinden Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri’nden, Turkcell Superonline Yetkili Satış Kanalları’ndan, Turkcell Mağazaları’ndan başvuru yapabilecek.