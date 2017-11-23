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Türkiye'de sigortalı sayısı 15 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda." dedi.

Türkiye'de sigortalı sayısı 15 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 10:58
Türkiye'de sigortalı sayısı 15 milyonu aştı

Türkiye'de sigortalı sayısı 15 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türki̇ye İnşaat Sanayi̇ci̇leri̇ İşveren Sendi̇kasının (İNTES) "177. Geleneksel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, bazı konular üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını, bunların ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Sarıeroğlu, istihdamın Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu ve işsizlik oranının azaldığını ifade etti.

"TÜİK rakamlarıyla SGK istatistikleri çok uyumlu"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinin uyumlu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında yükselme, işsizlik oranında ise azalma olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, "Pozitif bir süreç var. Bu pozitif süreci pozitif söylemlerle inşallah hep birlikte ülke olarak nasıl daha ileriye götürebilirizin gayreti olmalı. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak verilecek her türlü katkıya da açığız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli istihdam seferberliği başlatıldığını ve bu konunun birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Kabul etseler de etmeseler de milli istihdam seferberliği ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağlamıştır. Bu alkışlanan başarı için işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

İş gücü verilerinin Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda. Bu verdiğim rakam, kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer hepsi dahil rakamlar. Ocak 2017'den Eylül 2017'ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi. Diğer taraftan kamu-özel rakamlara baktığımız zaman yani stajyerlerle, çırakları çıkardığımızda uzun vadeli sigortalı, SGK'ya kayıtlı 4A kapsamındaki sigortalı sayımızın da 1 milyon 400 bin kişi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ağustos ayına göre eylül ayına geldiğimizde sigortalı sayımızda 282 bin kişilik bir artış sağlanmıştır. Bu rakamlar ülkemiz çalışma hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay ertelediğimiz primler vardı. Bununla ilgili de SGK olarak uzun süreden beri gerçekten yüksek bir performans oranı, prim toplama, primleri tahsil etme konusunda çok yüksek bir orana da ulaştığımızı ifade etmek istiyorum."

Muhabir: Zehra Aydın

Son Güncelleme: 23.11.2017 08:05
Anahtar Kelimeler:
SigortalıSgkJüli̇de SarıeroğluEkonomi
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