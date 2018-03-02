Türkiye insani erişim sağladı, teröristler ise sivilleri kalkan yaptı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere yönelik hassasiyetini Kızılhaç'ın yardım ulaştırmasını kolaylaştırarak bir kez daha gösterdi. Terör örgütü PYD/PKK ise kentten ayrılmak isteyen sivillere engel olmaya devam ediyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün Afrin bölgesindeki kamplarda yaşayan 50 bin sivil için insani yardım konvoyu ulaştırıldığını duyurdu.

Açıklamanın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın, "Türkiye, Afrin'e insani erişim sağlama konusunda istekli" açıklamasının ardından gelmesi, TSK'nin sivil hassasiyetinin BM nezdinde bilindiğini ortaya koydu.

AA muhabirinin görüştüğü askeri ve diplomatik kaynaklar, Uluslararası Kızılhaç'ın Suriye içinden Afrin'deki sivillere insani yardım konvoyu sevk ettiği sırada TSK'nin konvoy güzergahına yakın teröristlere ait hedeflere ateş açmadığını, araçların kente güvenle ulaşmasını beklediğine dikkati çekti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de 6 Şubat'taki açıklamasında sivillere yardım ulaştırılması için çatışmaların en az bir ay süreyle durdurulması gerektiğine değinmiş ancak Zeytin Dalı Harekatı'nı bu çağrıdan tenzih etmişti. Laerke, Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen bölgede insani yardımların ulaştırılmasında sorun yaşanmadığını vurgulamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, harekata ilişkin açıklamalarında sadece teröristlerin ve barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerinin hedef alındığını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini vurguluyor.

Bunun bir örneği, 23 Şubat'taki operasyonda görülmüştü. TSK, Afrin'e farklı yönlerden ilerleyen iki konvoyu tespit ederek takibe almıştı. TSK, iki şüpheli konvoydan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken sivillere ait konvoy hedef alınmamıştı.

PKK sivillerin çıkmasına izin vermiyor

PYD/PKK'nın sivillerin kentten ayrılmasını engellemesi, BM açıklamalarına da yansıdı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, PYD/PKK'nın Afrin'i ablukada tutarak, sivillerin güvenli alanlara çıkışına izin vermediğini dile getirmişti.

BM Genel Sekreter yardımcılarından Lowcock da 28 Şubat'taki açıklamasında örgütün sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirtmişti.

AA, Afrin içindeki kaynaklarına dayandırarak daha önce yayımladığı haberlerinde, PYD/PKK'nın halkı canlı kalkan olarak kullanma stratejisi çerçevesinde sivilleri zorla ilçe merkezine doğru göç ettirdiğini, sivillerin yoğun yaşadığı kent merkezinin çevresine çukurlar kazıp savunma duvarları ördüğünü bildirmişti.

Terör örgütü böylece, halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sözde sivil ölümleri üzerine kuruyor.

AA, 6 Şubat'taki haberinde PYD/PKK'nın, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden "dayanışma" altında getirdiği sivillerin içinde yaklaşık 500 teröristi Afrin'e soktuğunu duyurmuştu.

Diğer taraftan TSK, 24 Şubat'ta Afrin'in Maskah köyüne düzenlediği operasyon sırasında YPG/PKK'nın 80-90 yaşlarında 4 sivilin ellerini bağlayarak, çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini tespit etmiş, sivilleri kurtarmıştı.

Muhabir: Selen Temizer