Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransa ile ilişkileri değerlendirdi

PARİS (AA) - Fransa-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, iki ülke arasında çok yoğun iş birliğinin olduğunu ifade etti.

Bu durumun karşılıklı ziyaret takvimine de yansıdığına işaret eden Musa, 14-15 Eylül'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve gündemde ağırlıklı bölgesel konuların ve terörle mücadelede iş birliğinin bulunduğunu aktardı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in de eylül ayında veya ekim başında Paris'i ziyaret etmesinin beklendiğini dile getiren Musa, iki ülke arasında düzenli ziyaret trafiği olduğunu vurguladı.

Musa, "İkili iş birliğinin her alanda daha ileri düzeylere taşınması için yoğun çaba var." dedi.

"Fransa ile ilişkilerimiz stratejik boyut kazanmıştır"

Eski Milli Savunma Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın 14 Temmuz'da açıkladığı şekilde füze savunma sistemleri konusunda Fransa ve İtalya ile yeni ve çok kapsamlı iş birliği penceresinin açıldığını anlatan Musa, iki ülkeyle teknoloji transferini de içeren bir proje geliştirmekte olduklarını belirtti.

Özellikle savunma sanayisi alanındaki iş birliklerinin stratejik boyutu bulunduğuna dikkati çeken Musa, "Dolayısıyla Fransa ile ilişkilerimiz de bu pencereden baktığımızda stratejik bir boyut kazanmıştır, bu değerlidir, kıymetlidir, daha ileri götürülmesi için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadele

Dostlar ve müttefikler arasında farklı yaklaşımlar, farklı anlamalar olmasının doğal olduğunu dile getiren Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransızlarla da bütün meselelere her zaman aynı optikten yaklaşmadığımız bir gerçektir. Bu da çok doğaldır. O farklılıklardan bir zenginlik üretmek de bu şekilde mümkün oluyor ama ekonomik, ticari, kültürel, siyasi alandaki münasebetlerimizde önemli bir sorun yoktur.

Fransa ile özellikle son dönemde terörle mücadele alanında çok yoğun iş birliğimiz var. Bu DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere PKK ile FETÖ ile mücadele. PKK ve FETÖ ile mücadelede belki DEAŞ'la mücadeledeki kadar mesafe katedemedik ama görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek bizim büyükelçilik olarak burada gerekse üst düzey ziyaretler sırasında gündemin belki ilk sırasındaki madde terörle mücadeledir. Konuştukça, paylaştıkça, beklentilerimizi aktardıkça ilişkilerin önünün açılması daha kolay ve daha mümkün oluyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 5 Ekim'de Paris'i Türkiye'nin UNESCO üyeliği vesilesiyle ziyaret edeceğini kaydeden Musa, o ziyaret sırasında Çavuşoğlu'nun Fransız muhatabıyla da görüşmeler yapmasının planlandığını anlattı.

Büyükelçi Musa, bütün bunların da ötesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devlet ziyareti gerçekleştirmesinin de gündemlerinde yer aldığını ifade ederek, bunun eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 2014 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretine cevaben tasarlandığını ve bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın ilk yarısı itibarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklara başladıklarını kaydetti.

"Beklentilerimizin tamamen karşılandığını söylemek durumunda değilim"

Fransa'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince katkı verdiğini düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine Musa, şunları söyledi:

"Fransa ile özelikle DEAŞ'la mücadele alanında çok ileri düzeyde bir paylaşım ve iş birliği var. PKK'ya karşı mücadelede iş birliğinde de belli ölçüde mesafe katedildi ancak bizim beklentilerimizin tamamen karşılandığını söylemek durumunda değilim. Aynı şey FETÖ için de söz konusu. Bu iki başlık altında muhataplarımızla daha yoğun ve sıklıkla görüşüyoruz.

Görüşmelerde edindiğimiz izlenim, bizim hassasiyetlerimizin bilinmemesi veya bilinememesi, bilgi eksikliği nedeniyle bazı adımların atılamadığı kanaatini ediniyoruz. Bu temaslar sırasında o bilgi eksikliğini o boşluğu dolduracak, giderecek tedbirler alıyoruz. Zamanla PKK, FETÖ ve DHKP-C ile mücadelede de tıpkı birinci başlıkta, DEAŞ'la mücadelede olduğu gibi mevzi kazanacağımıza inanıyoruz. En azından muhataplarımızın bu konuda bizi anlama arzusunda olduklarını, daha fazla bilgi elde etme ihtiyacı içinde olduklarını anladıkça, yeterli bilgiyle teçhiz edildikçe daha ilave tedbirler, bizim beklentilerimizi karşılayayacak türden tedbirler alma arzusunda olduklarını da müşahede ediyoruz.

Özellikle PKK ile mücadelede en ileri iş birliğini Avrupa'da Fransız dostlarımızla gerçekleştirmekte olduğumuzu söyleyebilirim. Bu da önemlidir. Kıymetlidir. Fransız dostlarımız da bunun şuurundadırlar. Bu karşılıklı anlayış bizi daha ileri mesafelere taşıyacaktır."