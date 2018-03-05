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Ünlü iş adamı kefalettle serbest

 Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ünlü iş adamı kefalettle serbest

 Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05 Mart 2018 Pazartesi 19:16
Ünlü iş adamı kefalettle serbest

Ünlü iş adamı kefalettle serbest

   Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul’da FETÖ’den yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart’ta Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay operasyon düzenlemişti. FETÖ elebaşının talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı. Kadiroğlu daha sonra polise teslim olmuştu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Hidayet KadiroğluElvan Gıda
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