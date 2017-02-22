 Ünlü iş adamının oğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Türkiyenin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın acı günü.Oğlu 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.Mehmet ve Esin Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.
2009 yılında İstanbul'da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Tedavisine Almanya'da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti.
Genç yaşta hayatını kaybeden Metin Kaan Kazancı, Cuma günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kazancı Holding'e bağlı Aksa Doğalgaz şirketi, Metin Kaan Kazancı'nın ölüm haberini Twitter adresinden de duyurdu. Cenaze programının da yer aldığı açıklama "Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Metin Kazancı'nın torunu Sn. Metin Kaan Kazancı'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.