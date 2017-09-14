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Uzmanlardan 'Mavi Balina' uyarısı

Uzmanlar, kullanıcılarına bazı talimatlar vererek, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan Mavi Balina oyunu konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Uzmanlardan 'Mavi Balina' uyarısı

Uzmanlar, kullanıcılarına bazı talimatlar vererek, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan Mavi Balina oyunu konusunda ebeveynleri uyarıyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:18
Uzmanlardan 'Mavi Balina' uyarısı

İSTANBUL(AA) -Siber güvenlik uzmanları ile pedagoglar, kullanıcılarına tehlikeli talimatlar vererek, bunları yerine getirmelerini isteyen, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan "Mavi Balina" (Blue Whale) oyunu hakkında ebeveynleri uyardı.

Rusya'da son 6 ay içinde 130 gencin intihar olayıyla ilişkisi olabileceği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan oyundaki talimatlar arasında kendine acı verme ve korku filmi izleme gibi istekler yer alıyor.

Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dipsiz bir kuyuya benzeyen sosyal medya ve internetin içindekileri kontrol etmenin pek mümkün olmadığını belirtti.

Sanal alemden yayılan bazı oyunların kontrolü ile başlayan sürecin meşakkatli olduğunu aktaran Teber, "Çocuklarımızı korumak için ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. İyi ilişki ağı içinde olan bir çocuk sosyal medya ve oyunların zararlı etkilerinden korunabilir. Ama kopuk ilişkiler içinde yaşayan çocuklar risk grubundadır ve her türlü suistimale açıktır." dedi.

Teber, anne ve babaların "Acaba çocuğum ile aramdaki bağ nasıl?" sorusunu sürekli sorması ve özellikle ergenlik döneminde bu bağa çok dikkat etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Devletin, filmlerde uygulattığı akıllı işaretleri tüm piyasaya çıkan oyunlar için de koydurması gerektiğini vurgulayan Teber, "Hangi oyun, kaç yaş grubuna uygundur? Şiddet, cinsellik, olumsuz örnek içerir mi?' gibi bilgilerin tüm oyunlar için düzenlenmesi gerekir. Böylece aileler ve çocuklar biraz daha seçici olabilirler." ifadelerini kullandı.

"Aslında tam bir oyun değil, bilinçaltı sistemi"

Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Demir ise çocukların ve gençlerin dijital dünya ile yolculuğunun zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Online oyunların tehlikelerini gözler önüne seren haberlerin medyada yer bulduğuna dikkati çeken Demir, "Bunlar arasında en üzücü örneklerden biri, 'Blue Whale' adındaki 'Mavi Balina' oyunu. Aslında tam bir oyun değil. Telefona inen bir nevi direktiflerden oluşan bir bilinç altı sistemi diyebiliriz." dedi.

Demir, oyunun sosyal medya hesaplarından bazı etiketler aracılığıyla yayıldığını aktararak, telkinlerle başlayan oyunda kullanıcıya bir link verilip bazı materyallerin indirilmesi istendiğini belirtti.

"Oyunun en can alıcı noktası kişiyi huzursuzluğa itmesi"

Demir, görevlerin çoğunun şiddet içerdiğini, son aşamada kişiden kendine zarar verici bazı hareketlerin istendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2012 yılında kurulan bu oyunun en can alıcı noktası kişiyi huzursuzluğa itmesi. Oyunun yapımcısı halen tutuklu ve mahkemede suçunu itiraf etti. Çocukluğunda şiddet gördüğü ve baskı ile karşılaştığı için böyle bir şey yaptığını, çocukların bu dünyadan koparılması için özel insanlar ile çalıştığını söyledi. Oyunun içindeki tüm bu bilinçaltı ses ve görsellerde bir kadın akademisyeninin etkisi var. Oyunun isminin 'Mavi Balina' olması ve oyun renginin mavi olması hepsi birer stratejinin ürünüdür. Çocuklarımızı bu tarz oyunlardan uzak tutmak için hepimize görev düşüyor. İnternet ve dijital dünya zararları oldukça fazla bir sistem inşa ediyor. Bizlere düşen çocukların daha iyi bir bilgi toplumunda yetişmesi."

Hedef çocuklar ve gençler

Sosyal Medya Uzmanı ve Dijital Stratejist Mehmet Burak Torun da organ kaçakçıları ile uyuşturucu satıcılarının "online" oyunlar ile sosyal medya üzerinden gençlere ulaşmaya ve onları kandırmaya çalıştığını söyledi.

Torun, bazı arkadaşlık sitelerinin de tehlikeler barındırdığını, gerçek olmayan hesaplarla kandırılan kişilerden yüksek miktarda üyelik ücreti talep edildiğini belirtti.

MUhabir: İzzet Taskiran

Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaMehmet TeberOnline OyunTeknoloji
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