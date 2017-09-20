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Validen operasyon bölgesindeki Mehmetçik'e moral ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu.

Validen operasyon bölgesindeki Mehmetçik'e moral ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 12 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulundu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:29
Validen operasyon bölgesindeki Mehmetçik'e moral ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, terör örgütü PKK'ya yönelik başarıyla yürütülen operasyonların yapıldığı bölgeye helikopterle geçti.

Arama faaliyetlerinin devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Atik, yetkililerden operasyonla ilgili bilgi aldı.

Vali Atik, bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini belirtti.

Askerlerle görüşen Atik, "İlimize yönelik büyük bir saldırı hazırlığı içinde bulunan 12 terörist güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesi silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Atik, terörle etkin mücadelenin aynı kararlılık ve azimle devam edeceğini aktardı.

Operasyon bölgesindeki temaslarının ardından Pervari ilçesinin Doğan köyündeki askeri üs bölgesine geçen Vali Atik, yapımı devam eden Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunu inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yol çalışmaları konusunda incelemelerde Vali Atik'e Karayolları Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Vecip Mert ve Karayolları 9. Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Aksu da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Eruh Ilçesi Akmeşe Köyü KırsalıSiirt Valisi Ali Fuat AtikTerör örgütü PKKTürkiye
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