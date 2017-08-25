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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor. Venezuela halkını açlığa mahkum etmek istiyor." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor. Venezuela halkını açlığa mahkum etmek istiyor." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 23:57
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'da kriz çıkarmak istediğini öne sürerek, "Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız." dedi.

ABD'den Venezuela'ya ekonomik yaptırım kararı

Arreaza, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, ABD'nin ülkesine yönelik aldığı ekonomik yaptırım kararlarına tepki gösteren Arreaza, ABD'nin ve Başkan Donald Trump'ın Venezuela için bir tehdit olduğunu söyledi.

"Bugün açıklanan ABD yaptırımları Venezuela'ya yönelik en büyük saldırıdır"

"ABD, barışçıl bir ülke olan Venezuela'yı askeri güçle tehdit ediyor." diyen Arreaza, ABD'nin aldığı ekonomik yaptırım kararları için de "ABD ülkemizde insani kriz çıkarmayı amaçlıyor. Venezuela halkını açlığa mahkum etmek istiyor." dedi.

ABD'nin ne yapmak istediğini anlayamadıklarını dile getiren Arreaza, "Bugün açıklanan ABD yaptırımları son 200 yılda Venezuela'ya yönelik en büyük saldırıdır. Halkımız birlikte buna karşı duracaktır." diye konuştu.

"Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız"

ABD'ye uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Arreaza, "Halkımızı ve demokrasimizi tüm imkanlarımızla savunacağız." ifadelerini kullandı.

Arreaza, dünya medyasının Venezuela'da yaşanan olayları "yanlış anlattığını" da savunarak, "Biz de Başkan Trump'ın dediği gibi sahte haberlerin mağduruyuz." şeklinde konuştu.

BM'den diyalog çağrısı

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, Venezuela'da sorunun hükümet ve muhalefet arasında diyalog ve uzlaşı ile çözülmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin karşı karşıya olduğu problemlerin çözümünde hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygının önemine vurgu yapan Guterres, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan bölgesel ve uluslararası tarafları da desteklediklerini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Diktatörlüğe karşı çıkacağız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Trump tarafından bugün alınan yaptırım kararının "Maduro rejimine güçlü bir mesaj" olduğunu söyledi.

Gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini ifade eden Haley, "Kurmaya çalıştığı diktatörlüğe karşı çıkacağız. Maduro, Venezuela'yı bir zamanlar olduğu gibi müreffeh bir demokrasiye döndürecek adımlar atıncaya kadar kararlı önlemler almayı sürdüreceğiz." dedi.

Maduro'nun "sahte meclisine" tolerans göstermeyeceklerini anlatan Haley, "Maduro'nun hesap vermesini sağlamak ve Venezuela halkını desteklemek için diplomatik ve ekonomik araçları kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpDünyaJorge ArreazaVenezuela
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