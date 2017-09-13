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Vestel GameX 2017’de oyunseverleri bekliyor

- Vestel dijital oyun ve eğlence fuarı GameX 2017’deki standında oyunseverleri ağırlayacak - Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile oynanacak Icaros uçuş oyunu ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatacak

Vestel GameX 2017’de oyunseverleri bekliyor

- Vestel dijital oyun ve eğlence fuarı GameX 2017’deki standında oyunseverleri ağırlayacak - Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile oynanacak Icaros uçuş oyunu ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatacak

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:44
Vestel GameX 2017’de oyunseverleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, GameX 2017’deki standında binlerce oyunseveri ağırlayacak, eğlenceli deneyimler yaşatacak.

Vestel açıklamasına göre, şirket, 14-17 eylülde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarında yerini alacak.

Şirket GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda 64 metre karelik standında 4K SMART 65UB9100 65" LED TV, Venus Z10,5580,5570 model cep telefonları, K550 Desibel kulaklıklardan oluşan son teknoloji ürünlerini sergileyerek, oyun severlere de heyecan dolu 4 gün yaşatacak.

Bu yıl GameX’in klasiği haline gelen kostüm ve performans yarışması Cosplayer’ın ödül sponsoru da olan Vestel, dereceye girenlere, yarışmanın ruhuna uygun olarak Star Wars desenli 22FA7100 LED TV, Star Wars desenli Mix&Go, Desibel K550 Siyah Kulaklık, Desibel H450 Bluetooth Hoparlör ve Desibel H400 Siyah Bluetooth Hoparlör hediye edecek. Ayrıca fuar ziyaretçileri, 16-17 eylülde Vestel standında bir Cosplayer ile fotoğraf çekilme şansı da elde edecek.

Dijital oyunseverlerin GameX 2017’deki Vestel deneyim alanında oynama fırsatı yakalayacağı oyunlar arasında yer alan Digital Penaltı Oyunu ile ziyaretçiler sanal bir kaleciye karşı penaltı vuruşu yapacak. Ziyaretçiler uygulama sonrası şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirebilecek.

Ayrıca Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile oynanacak Icaros uçuş oyunu ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatacak. Katılımcılar kendi yönlendirmeleri ile dağların arasında dolaşıp puan toplayarak heyecan dolu bir tecrübe yaşayacaklar.

Anahtar Kelimeler:
CosplayerGameXIcarosVestel
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