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'Yemek kartlarında talebimiz komisyonun yüzde 3-4 olması'

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yemek kartları hakkında, "Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması." dedi.

'Yemek kartlarında talebimiz komisyonun yüzde 3-4 olması'

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yemek kartları hakkında, "Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:38
'Yemek kartlarında talebimiz komisyonun yüzde 3-4 olması'

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok. Bizim tek ilgilendiğimiz yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesiydi. Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Ancak kaça düşecek bilmiyoruz." dedi.

Bingöl, AA muhabirine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığına ve bu kapsamda yapılan çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyu görüşüne sunacaklarına ilişkin açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 11-12'ye kadar yükselttiği bilgisini veren Bingöl, defalarca bu şirketlerle görüştüklerini ancak oranın düşürülmediğini, bu yüzden boykot kararı aldıklarını hatırlattı.

"Komisyon oranı talebimiz yüzde 3-4 olması"

Bingöl, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç almaları üzerine boykot kararını ertelediklerini anımsatarak, sonrasındaki süreçte görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin kendilerine komisyon oranının ne olacağına dair son bilgiyi henüz vermediğini aktaran Bingöl, kısa süre içerisinde bu konuda açıklama yapılacağına dair beklentileri olduğunu bildirdi.

Bingöl, "Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok. TÜRES ile veya restoranlarla bir bağlantısı yok. Bizim tek ilgilendiğimiz yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesiydi. Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Ancak kaça düşecek bilmiyoruz. Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması." diye konuştu.

Muhabir: Uğur Aslanhan

Anahtar Kelimeler:
EkonomiRamazan BingölTÜRES
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