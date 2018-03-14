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Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlatacak

Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlatacak.

Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlatacak

Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlatacak.

14 Mart 2018 Çarşamba 16:37
Yeşilay, bağımlılıkla mücadeleyi dünyaya anlatacak

İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - Bağımlılıkla mücadele konusunda dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Yeşilay, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini anlatacak.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda 53 ülkenin üye olduğu BM Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı, bu yıl 12-16 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor.

Tüm bağımlılık alanlarında faaliyet gösteren dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, bu yıl 61'incisi düzenlenen toplantıda, Türkiye'deki faaliyetlerini ve tecrübelerini üye ülkelerle paylaşacak.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1920'den bugüne bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren ve teşkilatlanmasını 40 ülkeye ulaştıran Yeşilay'ın, Viyana'daki toplantı kapsamında 15 ve 16 Mart'ta Türkiye'yi temsil edeceğini ve 98 yıllık birikimini 53 ülkeyle paylaşacağını söyledi.

Yılmaz, Viyana'daki toplantıda, "2019'a Giden Yolda Sentetik Uyuşturucu Tehdidine Karşı Müdahale Çalışmaları" ile "Önleyici Adımlarla İlgili Tecrübe Paylaşımı ve Yenilikçi Politikalar" oturumlarında Yeşilay'ın önleme, koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerini anlatacaklarını belirtti.

Türkiye'de, Yeşilay öncülüğünde bağımlılıklarla mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini aktaran Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde tüm okullarda, yaş gruplarına uygun şekilde bağımlılık koruma temelli eğitim programı olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), bu alanda en çok kişiye ulaşmış, sonuçlarıyla da oldukça başarılı olmuştur. BM Uyuşturucu Komisyonu Toplantısı'nda, bu faaliyetlerle ilgili bilgi vereceğiz. TBM aracılığıyla bugüne kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine ulaşıldı. Hedefimiz bu sayıyı 2023 yılına kadar 18 milyon öğrenciye ulaştırmak. Program ayrıca BM tarafından önleme alanında iyi uygulama örneği olarak seçildi." diye konuştu.

YEDAM modeli 52 ülkeye aktarılıyor

Alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM), model olarak dünyaya açıldığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Viyana'daki toplantıda, Yeşilay'ın faaliyetleri ve Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele anlamında attığı adımları paylaşacağız. Yeşilay, Başbakanlığa bağlı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda yer alan tek sivil toplum kuruluşu. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun hazırladığı uyuşturucuya karşı 5 yıllık eylem planında, önleme, eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon görevleri Yeşilay'ın görev alanı olarak belirlendi. Yıl içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteğiyle ülke genelinde 40 YEDAM açılacak. Milli bir rehabilitasyon modeli olarak bağımlıya bütüncül bir tedavi ve iyileştirme merkezi olarak 20 ülkeyi inceleyerek oluşturduğumuz Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi de yıl içerisinde 10 yerde hizmete açılacak. Tüm bu deneyim ve bilgi birikimlerimizi, Türkiye'nin bağımlılık politikasını 52 ülkeye aktaracağız."

Yılmaz, alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanlarında çalışan dünyadaki tek sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay'ın, Türkiye'deki birikimin Viyana'da tüm ülkelere aktaracağını kaydetti.

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Türkiye
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